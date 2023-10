Nos últimos tempos, a Receita Federal emitiu um alerta importante para a comunidade empreendedora do Brasil: criminosos estão usando o aplicativo de mensagens para aplicar o chamado “Golpe do PIX.” Este golpe visa especificamente os empreendedores, e é essencial estar ciente dos perigos que ele representa.

Receita Federal ALERTA empreendedores sobre fraudes e golpes que envolvem o PIX

A Receita Federal, como órgão de grande relevância no Brasil, utilizou sua página oficial para transmitir alertas. Isso porque a Receita Federal não envia boletos DAS via e-mail ou WhatsApp. Adicionalmente, é importante destacar que a instituição não vincula a obtenção de isenções ou reduções de multas e juros ao uso do PIX como forma de pagamento.

A emissão do boleto ou o pagamento virtual deve ser feito exclusivamente através do Portal do Simples Nacional ou no Portal e-CAC. Sendo assim, para acessar esses sistemas, é necessário ter código de acesso ou certificado digital, ou ainda uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

Em suma, o foco principal desse golpe é induzir empreendedores a acreditarem que estão recebendo vantagens, como “descontos”, ao efetuar o pagamento de suas obrigações tributárias por meio do PIX.

Desse modo, a tática dos criminosos se baseia na rapidez com que o dinheiro é transferido, uma vez que o PIX permite transações instantâneas. Depois que o golpe é descoberto, torna-se consideravelmente mais difícil recuperar o dinheiro.

Principais golpes contra empreendedores

Além do Golpe do PIX, que utiliza a falsa cobrança do boleto DAS como isca, os criminosos também exploram outras artimanhas para enganar os empreendedores. A seguir, apresentamos algumas das táticas frequentemente utilizadas:

Falso site



Você também pode gostar:

Golpistas criam sites falsos que imitam órgãos governamentais ou instituições financeiras. Dessa forma, eles convencem as vítimas a fornecer informações pessoais e financeiras sensíveis.

Falsa cobrança

Por meio de ligações telefônicas, e-mails ou mensagens de texto, os criminosos tentam forçar os empreendedores a realizar pagamentos falsos ou fornecer informações de cartão de crédito.

Falsa fiscalização

Os golpistas se fazem passar por fiscais ou auditores e intimidam os empreendedores. Desse modo, alegando irregularidades fiscais que requerem pagamentos imediatos.

Falso empréstimo

Criminosos oferecem empréstimos com condições aparentemente vantajosas, mas pedem taxas adiantadas e desaparecem após receber o dinheiro. Contudo, vale ressaltar que esses golpes não se limitam apenas aos Microempreendedores Individuais (MEI), atingindo empreendedores de todas as categorias. Portanto, é fundamental que todos estejam cientes dessas práticas e saibam como se proteger.

Como se proteger?

Para se proteger contra golpes como o do PIX e outros, é essencial seguir algumas diretrizes. Por exemplo, desconfie de ofertas que parecem boas demais para ser verdade, como descontos substanciais ou vantagens incríveis.

Visto que a Receita Federal não condiciona as isenções a pagamentos específicos, como o PIX. Além disso, sempre verifique a origem das mensagens, e-mails ou ligações. Isso porque a Receita Federal não envia boletos DAS via WhatsApp, ou qualquer outra cobrança. Portanto, se você receber qualquer comunicação suspeita, entre em contato diretamente com o órgão para confirmar sua autenticidade.

Busque orientações nos portais oficiais

Realize transações financeiras e acesse informações fiscais somente por meio dos portais oficiais, como o Portal do Simples Nacional e o Portal e-CAC. Certifique-se de que está em um site seguro e autêntico antes de fornecer qualquer informação.

Além disso, não compartilhe informações pessoais ou financeiras sensíveis com desconhecidos e evite clicar em links suspeitos. Por fim, caso alguém tente intimidá-lo com falsas acusações fiscais, entre em contato com a Receita Federal para verificar a situação.

Em conclusão, a conscientização é a melhor defesa contra golpes como o do PIX. Sendo assim, esteja sempre vigilante, verifique a autenticidade das comunicações e siga as práticas recomendadas para manter suas informações e finanças seguras.