A Receita Federal autoriza uma nova consulta para a malha fina do Imposto de Renda, permitindo que mais de 350 mil contribuintes verifiquem sua situação fiscal.

O que é a malha fina do Imposto de Renda?

Primeiramente, antes de saber mais sobre o fato de que a Receita Federal autoriza nova consulta para malha fina do Imposto de Renda, é importante entender do que se trata.

Dessa maneira, a malha fina é um procedimento de fiscalização que a Receita realiza com o objetivo de verificar a precisão das informações que os contribuintes fornecem em suas declarações de Imposto de Renda.

Quando um contribuinte cai na malha fina, significa que sua declaração apresentou inconsistências, omissões ou pendências que necessitam de uma análise mais detalhada por parte das autoridades fiscais.

Quais as razões que podem levar a declaração para a malha fina?

De acordo com a Receita, as principais razões que levam os contribuintes a cair na malha fina incluem:



Omissão de rendimentos: Falha ao declarar todas as fontes de renda, como salários, aluguéis, pensões, entre outros;

Deduções irregulares: Inclusão de deduções indevidas, despesas médicas e educacionais inexistentes, ou despesas não dedutíveis;

Informações divergentes: Discrepâncias entre as informações fornecidas na declaração de Imposto de Renda e os dados fornecidos por fontes pagadoras, como empregadores e;

Omissão de ganhos de capital: Não declarar ganhos obtidos com a venda de bens, como imóveis e veículos.

Receita Federal autoriza nova consulta para malha fina do Imposto de Renda, veja os detalhes

A boa notícia é que a Receita Federal autorizou uma nova consulta para a malha fina.

Sendo assim, desde as 10h da última terça-feira, 24 de outubro, os contribuintes podem verificar se estão incluídos neste lote de restituição.

Esta consulta oferece uma oportunidade para os contribuintes regularizarem sua situação fiscal e receberem a restituição a que têm direito.

Quem pode receber a restituição no lote residual do Imposto de Renda?

Este lote residual de restituição destina-se a um total de 354.509 contribuintes, divididos da seguinte forma:

106 contribuintes idosos com mais de 80 anos: A Receita Federal prioriza o pagamento desses contribuintes, reconhecendo as necessidades específicas dessa faixa etária;

491 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave: Além disso, pessoas com deficiências ou condições de saúde especiais também têm prioridade na restituição;

438 contribuintes com idades entre 60 e 79 anos: Outra faixa etária que recebe prioridade no pagamento;

874 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: Professores que dependem do magistério como fonte de renda também têm prioridade;

40 contribuintes que não têm prioridade legal, mas entregaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX: A Declaração Pré-preenchida é uma opção conveniente para alguns contribuintes e;

560 contribuintes não prioritários: Por fim, os demais contribuintes que não se enquadram nas categorias prioritárias.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2023?

Consultar se você está incluído neste lote residual é um processo simples. Isso porque a Receita Federal disponibiliza um sistema online que permite que os contribuintes verifiquem sua situação fiscal.

Veja o passo a passo de como fazer a consulta:

Primeiramente, acesse a página da Receita Federal na internet;

Então, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”;

Depois disso, confira as orientações e os canais de prestação do serviço;

Finalmente, se você identificar alguma pendência, é possível fazer a retificação da declaração para corrigir o problema encontrado

A Receita irá efetuar todos os depósitos do lote residual de restituição no dia 31 de outubro. Ademais, os contribuintes podem receber a restituição via PIX ou em depósito em conta.

Veja como garantir que seu Imposto de Renda fique em ordem

Por fim, veja algumas orientações de como garantir que seu Imposto de Renda fique em ordem:

Mantenha todos os comprovantes e documentos fiscais em ordem

Guarde cuidadosamente os comprovantes de renda, despesas médicas, educacionais e outros documentos que comprovem as informações em sua declaração.

Declare todas as fontes de renda

Além disso, certifique-se de declarar todas as fontes de renda, incluindo:

Salários;

Aluguéis;

Pensões;

Rendimentos de investimentos, entre outros.

Evite omissões ou erros de digitação

Finalmente, certifique-se de que não há omissões ou erros de digitação em sua declaração. Lembre-se de que pequenos erros podem levar a problemas fiscais.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que a Receita Federal autoriza nova consulta para malha fina do Imposto de Renda, siga as orientações e veja se você irá receber!