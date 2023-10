Receita Federal está convocando quem teve problemas com PIS/Cofins

A Receita Federal está convocando as empresas de iniciativa privada a regularizarem suas contribuições referentes ao PIS/Cofins, Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Essa convocação é direcionada para corrigir divergências nas contribuições indicadas na EDF-Contribuições e aos débitos dos últimos três anos. A iniciativa visa promover a conformidade tributária e evitar multas de ofício.

Empresas Devedoras e Montante em Débito

De acordo com a Receita Federal, o montante total das declarações de débitos em falta ultrapassa a marca de R$ 1,1 bilhão. Para garantir que as empresas possam corrigir essas divergências, foram tomadas medidas como o envio de notificações pelos correios e pelo Portal e-CAC, além de uma atenção especial dada aos maiores contribuintes.

Um grupo de empresas devedoras recebeu as notificações no e-Mac, canal de comunicação exclusivo da Receita Federal. Essa convocação representa uma oportunidade de regularização voluntária do PIS/Cofins.

Prazo para Regularização e Multa de Ofício

A Receita Federal definiu que o prazo para a autorregularização é até o dia 30 de novembro. Após essa data, as empresas estarão sujeitas ao lançamento oficial dos tributos devidos, o que acarretará em multa de ofício. Essa multa pode gerar custos adicionais significativos para as empresas.

A Receita Federal reforça o compromisso de auxiliar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais e estima que mais de 2,3 mil empresas serão atraídas pela convocação para regularização sem a necessidade da multa de ofício.

Maiores Devedores por Estado

A Receita Federal divulgou em seu site uma lista de pessoas jurídicas irregulares quanto ao PIS/Cofins, destacando também o valor da insuficiência financeira. Os estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) são os que apresentam o maior número de empresas devedoras.



Você também pode gostar:

Em São Paulo, 882 empresas somam uma dívida de R$ 495.239.132,41. No Rio de Janeiro, 246 empresas totalizam um déficit de R$ 157.425.314,32. Já em Minas Gerais, a insuficiência é de R$ 71.762.105,28, relacionada a 166 empresas.

Como Realizar a Regularização

Para realizar a regularização do PIS/Cofins, as empresas convocadas devem acessar o Portal e-CAC da Receita Federal e seguir as orientações disponibilizadas. É importante estar atento aos prazos e cumprir todas as exigências para evitar multas e outras penalidades.

Além disso, a Receita Federal oferece canais de atendimento para esclarecer dúvidas e prestar suporte aos contribuintes durante o processo de regularização.

Consequências da Não Regularização

A não regularização das contribuições do PIS/Cofins pode acarretar em consequências graves para as empresas. Além das multas de ofício, a falta de conformidade tributária pode resultar em processos judiciais, bloqueio de bens, restrições comerciais e até mesmo a impossibilidade de participar de licitações públicas.

Portanto, é fundamental que as empresas convocadas pela Receita Federal realizem a regularização dentro do prazo estabelecido e cumpram suas obrigações fiscais corretamente.

Importância da Conformidade Tributária

A conformidade tributária é um aspecto fundamental para as empresas. Além de evitar problemas legais e prejuízos financeiros, a regularização das contribuições do PIS/Cofins contribui para a transparência e sustentabilidade dos negócios.

Manter-se em dia com as obrigações fiscais fortalece a reputação das empresas, facilita o acesso a crédito e benefícios fiscais, além de garantir o cumprimento das leis e a contribuição para o desenvolvimento econômico do país.

Empresas devem estar atentas aos prazos

A convocação da Receita Federal para a regularização do PIS/Cofins é uma oportunidade para as empresas corrigirem eventuais divergências e débitos dos últimos três anos. A regularização voluntária dentro do prazo estabelecido evita multas de ofício e outros problemas legais.

É fundamental que as empresas convocadas estejam atentas aos prazos e cumpram todas as exigências para evitar consequências graves, como bloqueio de bens e restrições comerciais. A conformidade tributária é essencial para a saúde financeira e reputação das empresas, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do país.