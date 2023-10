Receita Federal institui programa para implantar reforma tributária do consumo; entenda

O Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, já está se preparando para implementar as mudanças propostas pela reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional.

Através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (18), assinada por ele, foi instituído o “Programa de Reforma Tributária do Consumo e projetos vinculados para a proposição de modelo e soluções para a implantação da reforma tributária do consumo de que trata a Proposta de Emenda Constitucional nº 45, de 3 de abril de 2019”.

Simplificação das obrigações tributárias

A proposta busca simplificar o cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, através de soluções integradas e econômicas que estimulem a conformidade tributária. O objetivo é tornar mais fácil e eficiente o pagamento de impostos pelos contribuintes, reduzindo a burocracia e aumentando a transparência no sistema tributário.

Equipe responsável pelo Programa de Reforma Tributária do Consumo

A portaria também estabelece as diretrizes de trabalho e determina os servidores da Receita Federal que farão parte da equipe responsável por conduzir o Programa de Reforma Tributária do Consumo (Programa RTC). Essa equipe será responsável por desenvolver propostas e soluções relacionadas ao cadastro, escrituração fiscal, declaração, cobrança, direito creditório e contencioso administrativo e judicial.

A importância da Reforma Tributária do Consumo

A Reforma Tributária do Consumo é fundamental para promover uma maior justiça fiscal e impulsionar o desenvolvimento econômico do país. Através dessa reforma, será possível simplificar o sistema tributário, reduzir a carga de impostos sobre o consumo e tornar o processo de pagamento de tributos mais eficiente e transparente.

Segundo especialistas, a reforma tributária do consumo pode ter um impacto significativo na economia, incentivando o aumento do consumo e estimulando o crescimento das empresas. Além disso, a simplificação das obrigações tributárias pode contribuir para a redução da informalidade e aumentar a arrecadação do governo.



Os desafios da Reforma Tributária do Consumo

Apesar dos benefícios esperados com a Reforma Tributária do Consumo, também existem desafios a serem enfrentados. Um dos principais desafios é a necessidade de um amplo debate e negociação entre os diferentes setores da sociedade para chegar a um consenso sobre as mudanças propostas.

Outro desafio é o impacto que a reforma pode ter sobre determinados setores da economia. É importante garantir que a reforma seja justa e equilibrada, evitando prejudicar setores mais vulneráveis e promovendo um ambiente de negócios favorável.

A tramitação da reforma tributária do consumo no Congresso Nacional

A Proposta de Emenda Constitucional nº 45, que trata da reforma tributária do consumo, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado Federal. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) é o relator da proposta e deve apresentar seu parecer sobre a matéria na próxima semana.

A expectativa é que a reforma tributária do consumo seja discutida e votada ainda este ano, para que as mudanças possam ser implementadas o mais breve possível.

Ademais, a criação do Programa de Reforma Tributária do Consumo pelo Secretário Especial da Receita Federal é uma iniciativa importante para impulsionar o desenvolvimento econômico do país e tornar o sistema tributário mais justo e eficiente.

A implementação da reforma tributária do consumo trará benefícios tanto para os contribuintes quanto para o governo, simplificando as obrigações tributárias e estimulando a conformidade fiscal. Com a tramitação da proposta no Congresso Nacional, espera-se que a reforma seja aprovada e possa ser colocada em prática em breve, fortalecendo a economia e promovendo um ambiente de negócios mais favorável no Brasil.