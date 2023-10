Receita paga novo lote da restituição nesta terça, 31

A espera de milhares de contribuintes brasileiros chega ao fim nesta terça-feira (31). De acordo com informações da Receita Federal, hoje será realizado o pagamento do lote residual da restituição do Imposto de Renda. O depósito será feito de forma automática na conta, ou na chave pix informada pelo cidadão.

Ao todo, a Receita Federal libera nesta terça-feira (31), algo em torno de R$ 643,3 milhões para cerca de 354 mil contribuintes. Estamos falando de pessoas que não conseguiram receber a restituição nos lotes regulares, mas que conseguiram resolver suas pendências em um momento posterior.

Poderão receber o saldo hoje:

6.106 contribuintes idosos acima de 80 anos;

54.438 contribuintes idosos entre 60 e 79 anos;

6.491 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

16.874 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

119.040 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX;

151.560 contribuintes não prioritários.

Consultando a restituição

A consulta ao novo lote está aberta desde a semana passada, e ficará aberta de maneira permanente, ou seja, o cidadão não precisa realizar a verificação logo no primeiro momento. De todo modo, é importante que o contribuinte faça a verificação o quanto antes para entender qual é a sua real situação dentro da Receita Federal.

“A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC”, afirmou o Fisco em nota.

Passo 1 – Acesse a página da Receita na internet ;

; Passo 2 – Clique em “Meu Imposto de Renda”;

Passo 3 – Clique em “Consultar a Restituição”

Passo 4 – Insira dados como CPF, data de nascimento e o ano de

Passo 5 – Confira se você está entre os selecionados ao recebimento da restituição neste mês de outubro.



Malha Fina

A restituição do Imposto de Renda já foi paga para milhões de brasileiros nos últimos meses. Entretanto, algumas pessoas que realizaram a declaração este ano não conseguiram receber o saldo. A Receita explicou que as pessoas que caíram na chamada malha fina não puderam receber os saldos nestas datas regulares.

De todo modo, os contribuintes que caíram na malha fina e que resolveram as suas pendências terão uma nova oportunidade agora. A Receita Federal vem indicando que se trata de uma espécie de lote residual.

O contribuinte que caiu na malha fina deve acessar a plataforma para acompanhar se a sua declaração foi processada ou retida em malha. Para saber sobre o status do documento, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o e-CAC ;

; Selecione a opção “ Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”;

Depois clique na aba “Processamento”;

Escolha o item “Pendências de Malha”;

Lá você pode ver se sua declaração está em malha e também verificar qual é o motivo pelo qual ela foi retida.

Os pagamentos

Como dito, não é preciso realizar nenhum tipo de solicitação para receber o lote residual na sua conta. Se você está entre os selecionados para esta nova fase, basta aguardar até que o dinheiro seja depositado em sua conta de maneira automática.

Caso você tenha optado por receber o saldo através do Pix, o dinheiro também será depositado de maneira automática na chave que foi informada no momento da declaração do Imposto de Renda este ano.

Se a conta ou a chave Pix informada não estiver mais em funcionamento, não há problema. Neste caso, o dinheiro é enviado para o Banco do Brasil, de modo que o contribuinte precisa entrar em contato com esta instituição para reaver a quantia.

É possível reagendar o crédito através destes canais oficiais:

Portal BB na internet;

Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).