Recertificação de benefícios SNAP: Você pode recertificar por telefone antes do final de outubro de 2023?

Tele Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) é uma tábua de salvação para muitos, garantindo o acesso aos alimentos para indivíduos e famílias elegíveis. Permanecer conectado e engajado no processo de recertificação é fundamental para continuar recebendo esse apoio vital. Neste artigo, orientaremos você nas etapas para recertificar facilmente os benefícios do SNAP por telefone, proporcionando a conveniência que você precisa.

Recertificação para Benefícios do SNAP é essencial quando o período de certificação termina, normalmente durando 12 ou 36 meses. Cerca de 45 dias antes do final deste período, o Departamento de Assistência Transitória (DTA) enviaremos a você um formulário de recertificação, geralmente chamado de “Formulário de recertificação COVID-19”.

Ao preencher o formulário de recertificação por telefone, é fundamental ser minucioso e transparente. Notifique imediatamente o DTA sobre quaisquer alterações, incluindo alterações em seu endereço, número de telefone, composição familiar, status de não-cidadão, status de estudante e detalhes de renda de todos os membros da família.

Não se esqueça de informar o DTA sobre outros aspectos relevantes, como cuidados a dependentes, custos de habitação e serviços públicos, despesas médicas e pagamentos de pensão alimentícia.

Como recertificar por telefone?

Para recertificar por telefone, ligue para o DTA em 877-382-2363. O processo é simples e pode ser concluído durante o horário de funcionamento, que normalmente é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Durante a ligação, você discutirá os detalhes necessários, como uma típica entrevista de recertificação. No entanto, se você se enquadrar em categorias específicas, como fazer parte de uma família de idosos (60+) ou de uma família com deficiência e sem rendimentos auferidos, você poderá não precisar de uma entrevista formal se tiver enviado o formulário de recertificação e as verificações necessárias dentro do prazo.

A ação imediata é crucial para manter os benefícios ininterruptos do SNAP. Se, por algum motivo, ocorrer atraso nos benefícios mesmo após o envio do formulário, fique tranquilo que o DTA irá notificá-lo. No entanto, é vital cumprir o prazo de recertificação, pois o não cumprimento pode interromper temporariamente seus benefícios.