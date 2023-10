Redley OFERECE EMPREGOS no estado do Rio de Janeiro

A Redley, empresa que atua no setor calçadista desde a década de 80 e aparece há mais de 35 nos “pés da galera”, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar mais sobre, consulte a lista de oportunidades em aberto no presente momento:

Assistente de Planejamento Comercial- Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Caixa – Extra Natal – Rio de Janeiro – RJ – Temporário;

Estoquista – Extra Natal – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Niterói – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Extra Natal – Nova Iguaçu e Duque de Caxias – RJ – Temporário;

Vendedor (a) de Loja – Extra – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Ipanema – Zona Sul – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Redley

Sobre a história da Redley, é importantíssimo ressaltar que 1985 foi um ano grandioso para a cultura pop e para a Redley, que entrou para a história da moda brasileira com o lançamento da primeira coleção masculina e um clássico instantâneo: o tênis iate. Rapidamente se tornou o calçado oficial da juventude carioca, presente do uniforme escolar ao look para sair com a galera.

A partir de então, a Redley criou um estilo que representava de forma autêntica e inovadora os desejos dos jovens dos anos 90 e conquistou definitivamente um lugar especial no mercado fashion. Na virada do século, provou que o seu lifestyle é para todos, e passou a criar coleções também para as garotas.

Nestes 30 anos, fez história e memória afetiva com a proposta de uma vida mais leve e solar. A cultura de praia, os esportes, a arte, a praticidade e o conforto inspiram desde a origem e moldam a sua identidade única e cativante.

Como efetivar a sua candidatura em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Redley já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



