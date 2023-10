Uma redução nos juros do consignado do INSS trouxe boas notícias para os segurados, visto que muitos precisam do crédito para suas despesas diárias.

Desse modo, para que você saiba como ficaram as novas taxas e possa tirar outras dúvidas sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Redução nos juros do consignado do INSS: Veja as novas taxas

Conforme mencionado acima, a redução nas taxas do consignado do INSS é uma decisão importante que visa tornar o crédito mais acessível para os beneficiários.

Dessa forma, no último dia 11 de outubro, o CNPS anunciou a redução das taxas de 1,91% ao mês para 1,84% ao mês.

Essa medida é uma resposta às condições econômicas atuais e tem o potencial de proporcionar consequências positivas à vida financeira daqueles que dependem desses empréstimos para o sustento.

Como as instituições financeiras reagiram à redução?

Contudo, como já era de se esperar, as mudanças nas taxas do empréstimo consignado provocaram preocupações na Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Isso porque, alguns bancos, como o Inter, optaram por manter as taxas existentes, afirmando que estão dentro do limite de teto definido pelo CNPS.

No entanto, o Santander está em processo de avaliação para a aplicação das novas diretrizes, enquanto o Itaú e o Bradesco ainda não emitiram uma resposta oficial sobre o assunto.

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil decidiram manter as taxas antigas

Apesar da redução das taxas pelo CNPS, os 2 maiores bancos públicos do país, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB), decidiram manter suas taxas de acordo com as novas margens estabelecidas.

A CEF, por exemplo, oferece taxas a partir de 1,64% ao mês, enquanto o BB varia entre 1,72% e 1,84% ao mês, com prazos flexíveis de pagamento de até 84 meses.

Veja detalhes sobre as novas taxas

A redução nos juros do consignado do INSS refletem a redução da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).

Assim, o limite para empréstimos com desconto em folha teve uma redução de 1,91% para 1,84%.

Além disso, para operações com cartão de crédito e cartão consignado de benefício, a taxa máxima caiu de 2,83% para 2,73%.

Essas mudanças representam um alívio significativo para aqueles que buscam crédito consignado.

Quando as novas taxas entram em vigência?

As novas taxas de juros entrarão em vigor na próxima segunda-feira, dia 23. A partir desse dia, os bancos e instituições financeiras não poderão oferecer empréstimos e cartões consignados com taxas que excedam os novos limites estabelecidos pelo CNPS.

Dessa maneira, essa data marca o início de uma era de taxas de juros mais baixas para os beneficiários do INSS.

Benefícios para os segurados do INSS

A redução nas taxas de juros não beneficiará apenas os segurados do INSS, mas também os titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Isso porque essa medida visa aliviar os custos financeiros daqueles que dependem desses benefícios, proporcionando-lhes acesso a crédito com condições mais vantajosas.

Veja outras mudanças no INSS

Vale ressaltar ainda, que, além da redução nas taxas do consignado, o INSS também introduziu novas formas de realizar a prova de vida.

Dessa maneira, desde o dia 23 de janeiro deste ano, o próprio Instituto é responsável por essa etapa, que os segurados podem fazer presencialmente ou virtualmente.

Ademais, para tornar o processo mais ágil e conveniente, o instituto utiliza o cruzamento de dados de diferentes fontes, garantindo que os beneficiários possam cumprir esse requisito de forma eficaz.

Prova de vida digital

Com o intuito de reduzir as filas nas agências e facilitar a vida dos beneficiários, o INSS adotou um sistema que permite a realização da prova de vida virtualmente.

Assim, os segurados podem realizar o procedimento através do sistema Atestmed, tornando o processo mais prático e acessível.

No entanto, é importante lembrar que é necessário ter uma conta gov.br para utilizar esse serviço.

Aproveite a oportunidade

Por fim, cabe observar que as mudanças nas taxas do consignado representam uma oportunidade para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC/Loas acessarem crédito com condições mais vantajosas.

Isso ocorre porque, embora alguns bancos mantenham suas taxas, a decisão do CNPS contribuirá para aliviar o fardo financeiro daqueles que dependem desses empréstimos.

Portanto, aproveitar essas novas taxas pode ser uma maneira inteligente de otimizar o uso do crédito e atender a necessidades financeiras.

Agora que você já sabe tudo sobre a redução nos juros do consignado do INSS, aproveite as taxas mais baixas e garanta o seu empréstimo junto ao seu banco!