Reebok trazendo Shaquille O’Neal e Allen Iverson para papéis de autoridade

Reebok está dando um passo importante para solidificar sua estatura na indústria do esporte ao contratar duas lendas do basquete: Shaquille O’Neal e Allen Iverson.

No que parece ser um regresso a casa para os jogadores icónicos e para a marca, O’Neil assume o título de Presidente de Basquete da Reebok, enquanto Iverson assume o papel de vice-presidente de basquete. Para quem tem memória longa, O’Neil foi o primeiro atleta de assinatura da Reebok, trazendo o Shaq Attaq sapato para o centro das atenções. Iverson, outro prodígio da Reebok, reforçou a proeminência da marca e acrescentou uma vantagem distinta durante o início dos anos 2000.

“A IA é a fundadora da Reebok Basketball e deixou um impacto duradouro no jogo e na cultura que o rodeia”, disse O’Neil comentado via sala de reuniões. Ele acrescentou com carinho: “Não há ninguém com quem eu preferiria trabalhar para trazer uma nova geração de jogadores para a Reebok do que ele. Shaq e AI estão de volta – é bom.”

ReebokCEO, Todd Krinsky, não conseguiu conter sua empolgação por ter os dois titãs do basquete a bordo, não apenas como endossantes, mas em papéis de autoridade.

“Com isso, estamos reunindo dois de nossos atletas legados e fazendo com que eles ocupem cargos reais de gestão em nossa empresa. É um novo movimento em nossa indústria que nunca foi feito antes”, disse ele. Krinsky compartilhado com a sala de reuniões.

O que seus trabalhos implicarão?

Os papéis da dupla girarão em torno do recrutamento de jogadores, adaptados aos seus pontos fortes únicos. Iverson, com a sua profunda ligação às organizações de base e aos compromissos comunitários, irá recorrer a estas redes para recrutamento. Por outro lado, Ó‘NeilOs vastos contatos de serão fundamentais para construir pontes e sustentar relacionamentos com atletas.

“Uma grande parte do meu papel será aproveitar a minha rede para construir pontes, conectar a marca com os jogadores e ajudar esses jogadores a desenvolverem-se através da sua parceria com a Reebok”, explicou O’Neil em sua conversa com a Boardroom.

Tendo ascendido desde o início em ReebokDa sala de correspondência da Reebok para ocupar vários cargos de liderança ao longo de uma década, Krinsky tornou-se CEO em 2022 após a aquisição da Reebok pelo Authentic Brands Group. Determinado a revitalizar Reebok, Krinsky imaginou um papel influente para O’Neal além da mera consulta.

“Queríamos que ele estivesse no fogo conosco e tomando decisões estratégicas. Sentimos como, ‘Vamos fazer com que Shaquille administre esse negócio conosco’”, revelou Krinsky.

Ó‘Neil, fiel ao seu caráter, está mais do que ansioso para estar no meio das coisas. Como ele disse à Boardroom: “Queremos apenas fazer as coisas de maneira diferente. É por isso que éramos mais conhecidos naquela época e ao que queremos permanecer fiéis agora”.