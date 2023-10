Reféns mãe e filha americanas libertadas pelo Hamas

Uma mãe e uma filha americanas que foram feitas reféns por terroristas do Hamas foram agora libertadas… de acordo com funcionários do Hamas.

Os agressores do Hamas dizem que libertaram os cidadãos dos EUA “por razões humanitárias”, de acordo com um comunicado dado a Os Tempos de Israel … num alegado esforço para “provar ao povo americano e ao mundo que as alegações feitas por Biden e a sua administração fascista são falsas e infundadas”.

A mãe e a filha americanas que se acredita terem sido feitas reféns em Israel são Judith Raanan e sua filha de 18 anos, Natália – que desapareceu depois que o Hamas atacou o Kibutz Nahal Oz há mais de duas semanas.

Os dois viajaram de um subúrbio de Chicago para Israel para comemorar o aniversário de um parente e o feriado judaico, quando silenciaram o rádio… e como você sabe, o que se seguiu foram dias de morte, destruição e terror acontecendo no Oriente Médio.

A família de Judith e Natalie teria sido informada sobre a libertação e, de acordo com CNNforam entregues à Cruz Vermelha e estão supostamente “de saída”, citando fontes familiarizadas com as negociações.