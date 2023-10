Relatório de lesões da NFL, semana 6: Saquon Barkley e Tee Higgins lideram jogadores questionáveis

EUSe você precisar de mais evidências de que a profundidade em todas as posições é crucial na NFL, dê uma olhada no Situação do running back do Chicago Bears para a semana 6.

Iniciante Khalil Herbert foi colocado na reserva de feridos, reserva novato Roschon Johnson – que deveria assumir o cargo de titular interino – foi descartado devido a uma concussão, e TravisHomer – que atuou como terceiro RB na semana 5 – está lesionado no tendão da coxa. Felizmente, os Bears contrataram o veterano D’Onta Foreman na entressafra, mas essa claramente não era a visão para o seu backfield.

Embora muitos grandes nomes tenham sido listados nos relatórios de lesões das equipes ao longo da semana, muitos deles foram limpo e pronto para ir para a semana 6. Ainda assim, existem alguns jogadores relevantes do futebol de fantasia cujos status estão no ar.

Semana 6 da NFL: três jogos que você precisa assistirParker Johnson

Jogadores excluídos

Lions RB Jahmyr Gibbs (músculo posterior da coxa)

Panteras RB Miles Sanders (ombro)

Browns QB Deshaun Watson (ombro)

Giants QB Daniel Jones (pescoço)

Jaguars WR Zay Jones (joelho)

Bears RB Roschon Johnson (concussão)

Patriots WR JuJu Smith-Schuster (concussão)

Patriots WR Demario Douglas (concussão)

Santos TE Juwan Johnson (panturrilha)

Titãs WR Treylon Burks (joelho)

Eagles WR Quez Watkins

Jogadores listados como duvidosos

Dolphins RB Jeff Wilson Jr. (dedo/costelas)

Jogadores listados como questionáveis

Giants RB Saquon Barkley (tornozelo): decisão no tempo do jogo

Cardinals WR Marquise Brown (doença): Deveria jogar

Giants TE Darren Waller (virilha): 50-50

Lions TE Sam LaPorta (panturrilha): Diz que espera jogar

Bengals WR Tee Higgins (costelas): GTD

Texans WR Tank Dell (concussão): Deve limpar o protocolo de concussão

Browns TE David Njoku (queimaduras): 50-50

Bills TE Dalton Kincaid (concussão): Deve limpar o protocolo de concussão

Contas TE Dawson Knox (pulso): 50-50

48ers RB Elijah Mitchell (joelho): 50-50

Texans WR Robert Woods (costelas): Deveria jogar

Ravens RB Keaton Mitchell (ombro): 50-50

Taylor Swift e Brittany Mahomes compartilham um doce momento no camarote VIP do jogo dos Chiefs

Jogadores fora do relatório de lesões e prontos para jogar