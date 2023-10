Relatos de reféns israelenses que paralisaram terroristas do Hamas e sobreviveram à provação

Uma mulher israelita conseguiu evitar o seu assassinato às mãos de terroristas do Hamas, matando-os com bondade… literalmente.

Veja bem… um dos filhos de Rachel era policial e, assim que soube da situação de seus pais, reuniu outros policiais e, enquanto negociava com os terroristas, explorou o local para encontrar uma maneira de resgatar sua família. . Nesse ínterim, Mamãe Ursa fazia o papel de uma boa anfitriã… alimentando os caras do Hamas e ao mesmo tempo tentando conversar com eles com brincadeiras e conversas, tudo em um esforço para protelar.