relembre os celulares mais icônicos

Em setembro, a Motorola comemorou 95 anos. Fundada em 1928, a empresa tem feitos notáveis, como o desenvolvimento da tecnologia envolvida na comunicação realizada entre a Terra e a Lua durante o pouso da Apollo 11 no satélite natural, em 1969, e a primeira chamada via telefone celular, em 1973.

Mas o reconhecimento da empresa está mesmo nos aparelhos celulares que desenvolveu ao longo dos anos. Provavelmente, você teve ou conhece alguém que teve o Motorola razr V3, que, em 2004, definiu uma tendência de celulares que dobravam – o flip. Confira abaixo alguns modelos que foram destaque ao longo da história da empresa.

Motorola StarTac

O razr V3 não foi o primeiro celular dobrável do mercado. Antes mesmo das telas coloridas, a Motorola já havia lançado o StarTac, em janeiro de 1996. Apesar de parecer bem grande com os seus 94? mm × 55 ?mm × 19?mm, o celular pesava apenas 88 gramas, bem abaixo dos modelos atuais.

O StarTac fez sucesso e apareceu até em alguns filmes, como em 8 Milímetros, estrelado por Nicolas Cage. Além de ser flip, o modelo foi um dos primeiros celulares a conter um alerta vibratório como um ringtone alternativo.

Motorola razr V3



Com suas cores brilhantes, design em formato de concha e aparência fina, o razr V3 rapidamente se tornou um ícone da moda. O celular alcançou 130 milhões de unidades vendidas em todo o mundo e, nos Estados Unidos, foi o aparelho mais vendido por quatro anos seguidos.

Fabricado com um forte apelo no design, com espessura bastante fina – apenas 13,9 mm – e teclado desenhado a laser, o V3 tinha uma tela interna colorida de 2,2 polegadas com resolução de 176×220 pixels, além de um pequeno visor externo que mostrava informações básicas como hora, data e notificações de mensagens. O aparelho também tinha câmera VGA.

Moto G

O Moto G – também conhecido como Moto G de 1ª Geração – foi um smartphone Android com versões single e dual-chip e tinha tela de 4,5 polegadas (1280 x 720 pixels). Lançado em maio de 2013, O aparelho apresentava 1 GB de RAM e armazenamento interno de 8 GB ou 16 GB – características que hoje seriam bem abaixo do mercado. As câmeras também eram simples para os padrões atuais de mercado: 5 MP para a traseira e 1.3 MP para a frontal.

Na época, ele fez bastante sucesso, já que era um aparelho intermediário com valores de R$ 649 para a versão de 8 GB e R$ 799 para a de 16 GB. Em 2020, sete anos depois do primeiro modelo, a família moto g chegou a 100 milhões de aparelhos vendidos.

Novidades em 2023

Embora seja uma história rica e de muito orgulho, a Motorola mantém o foco no presente com um olhar para o futuro. Essa perspectiva tem rendido frutos com crescimento em todos os mercados ao redor do mundo, segundo a empresa, que hoje pertence à Lenovo.

Neste ano, foi lançada a nova geração do razr. O motorola razr 40 ultra recria o formato dobrável e possui a maior tela externa disponível em um smartphone foldable. O aparelho pode ser posicionado em múltiplos ângulos, possibilitando a criação de conteúdo com mais criatividade.

Já o motorola razr 40 oferece uma experiência dobrável equilibrada com recursos de smartphone avançados, com foco em aumentar a acessibilidade à categoria dobrável. Os novos aparelhos razr proporcionam aos consumidores a oportunidade de se tornarem ícones da moda novamente.

Esses avanços alavancam as icônicas marcas de computador da Lenovo, como ThinkPad, conhecida por seu desenho cheio de propósito e de qualidade; ThinkBook, modernos laptops projetados para empresas pequenas e médias; PCs Yoga premium para consumidores; e Lenovo Legion, que expande as fronteiras dos jogos.

Com esse objetivo em mente, a Motorola se compromete a entrar em novos mercados, fortalecendo as sinergias B2B com a Lenovo e descobrindo novas maneiras de melhorar a marca e nosso relacionamento com os consumidores. Além disso, a empresa promete continuar trazendo inovação para o mercado, explorando maneiras de interagir e engajar com dispositivos Motorola com o uso de tecnologia de inteligência artificial, novos formatos dobráveis que se adaptam a diferentes situações, conexão inteligente e ininterrupta entre dispositivos conforme as necessidades dos usuários, e experiências de software únicas.