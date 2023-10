Relevo ABRE VAGAS no Nordeste, Sudeste e REMOTAS

A Relevo, empresa com 6 anos de atuação, cujo foco principal é a transformação digital de empresas em diferentes segmentos, está com ótimas opções de emprego disponíveis no mercado. Quer dizer, antes de falar com mais detalhes, confira quais são as possibilidades do momento:

Analista Pleno – Fields Service – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Scheduling Júnior – Recife – PE e Híbrido – Efetivo;

Analista Scheduling Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Scheduling Pleno – Recife – PE e Híbrido – Efetivo;

Assistente Financeiro – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Consultor Microsoft Dynamics CRM – Trabalho Remoto – Efetivo;

Consultor SAP Funcional – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor (a) CRM SD Júnior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Modern Workplace Developer – Security Device – Trabalho Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Relevo

Sobre a Relevo, podemos destacar que trata-se de uma empresa que vive e respira tecnologia, batalha incansavelmente para ser um lugar incrível para se trabalhar, onde as pessoas se tratam com igualdade, gostem de trabalhar, se sintam em casa e esse é certamente o lugar onde quer estar. Ademais, conta com profissionais com larga experiência no mercado de TI.

Seu propósito, ao transformar processos de negócio analógicos em digitais, é gerar dados confiáveis e, à partir deles, insights acionáveis que permitam gestão mais apurada e ágil. Isto é, conte com o know-how da Relevo em tecnologia, processos de negócio e métodos ágeis para construir e manter sistemas de informação.

Como realizar a inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Relevo e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!