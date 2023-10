renegociação de Dívidas de até R$5MIL começa NESTA SEGUNDA. Parcele em 60 vezes.

O programa Desenrola pretende facilitar a vida de milhões de brasileiros, ajudando-os a renegociar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira. Entenda como funciona, quem pode participar e como se beneficiar deste programa.

1. Desenrola: O que é e quem pode participar

O Desenrola é uma iniciativa do governo brasileiro voltada para a renegociação de dívidas. Focado inicialmente em pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritas no CadÚnico, o programa tem potencial para beneficiar cerca de 32 milhões de pessoas.

2. Quais dívidas podem ser renegociadas

O Desenrola prioriza as dívidas de até R$ 5.000 por devedor. No entanto, débitos entre R$ 5.000 e R$ 20 mil também podem ser renegociados. Podem entrar na renegociação tanto dívidas bancárias quanto não bancárias, como contas de luz e água, contraídas de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022.

3. Como funciona a renegociação de dívidas acima de R$ 5 mil

Para dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil, o pagamento deve ser feito à vista, pois não há garantia do Tesouro Nacional via FGO (Fundo de Garantia de Operações).

4. Como funciona o processo de renegociação

O processo de renegociação será feito online, através da plataforma oficial do Desenrola. No site, é possível consultar a lista de dívidas que podem ser renegociadas, o desconto oferecido pelos credores e a situação de cada uma das dívidas.



5. Necessidade de conta gov.br

Para participar do programa, é necessário ter uma conta gov.br nível prata ou ouro. Se você ainda não possui uma, veja aqui como criar.

6. Como são definidos os descontos

Os descontos são definidos por meio de um leilão de lotes de dívidas. Os lotes incluem dívidas com perfis semelhantes, e as empresas que oferecerem as maiores reduções podem participar da renegociação.

7. Qual será o desconto

Os credores ofereceram um desconto médio de 83%, de acordo com o governo. O lote de dívidas com cartão de crédito teve a maior redução, de 96%. Do total de R$ 151 bilhões em dívidas cadastradas, houve desconto de R$ 126 bilhões, restando R$ 25 bilhões a serem pagos.

8. Qual será o valor das dívidas após os descontos

Após os descontos, o valor médio das dívidas ficou em R$ 421. As dívidas de até R$ 5.000 foram reduzidas para R$ 259, em média. Já as dívidas entre R$ 5.000,01 e R$ 20 mil agora têm valor médio de R$ 1.386.

9. É obrigatório pagar à vista?

Sim, para dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil. As dívidas menores, de até R$ 5 mil, podem ser parceladas, pois têm garantia do Tesouro Nacional (FGO).

10. Em quais casos é possível parcelar?

As dívidas de até R$ 5.000 podem ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ser de, no mínimo, R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês. Os pagamentos podem ser feitos via débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix.

O Desenrola é uma excelente oportunidade para quem está endividado e busca uma maneira de quitar suas dívidas. Com o desconto oferecido e a possibilidade de parcelamento, fica mais fácil recuperar a saúde financeira e retomar o controle das suas finanças.