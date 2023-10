Repórter chora ao vivo falando sobre as vítimas da guerra Israel-Hamas

Repórter Nicole Zedek, correspondente do i24 Newsrelatado ao vivo no Kibutz Kfar, perto de Sderot, a cerca de 400 metros da Faixa de Gaza. Conforme ela relatou, ela ficou visivelmente chocada com as informações que estava compartilhando.

“É difícil explicar exatamente as baixas em massa que aconteceram aqui. Na verdade, os militares israelenses dizem que ainda não têm um número claro, mas estou conversando com alguns dos soldados e eles dizem o que disseram. testemunhamos enquanto caminhavam por essas diferentes casas, por essas diferentes comunidades, bebês, com as cabeças cortadas. Foi o que disseram, mortos a tiros, famílias completamente mortas a tiros em suas camas”.

A cena está repleta de soldados israelenses bem como a mídia relatando o que aconteceu no local.

Major David Ben Zion, 37um reservista chamado e destacado aqui no sábado para tentar evacuar os poucos sobreviventes do ataque, disse ao The Independent: “Quando o Hamas chegou aqui, eles decapitaram mulheres e crianças. Vimos bebês e meninas mortos.”

“Pelo que nos foi dito por um dos comandantes seniores aqui, foram cerca de 70 terroristas armados que vieram da cerca da fronteira de Gaza até aqui”, disse o correspondente do i24 News.

Kfar Aza foi um dos vários kibutzis israelenses atacados pelo Hamas no fim de semanaquando militantes extremistas cruzaram de Gaza para o sul de Israel e desencadearam uma barragem de violência que se transformou numa guerra total entre os dois lados.