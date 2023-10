Representante. George Santos em disputa de gritos com manifestante pró-Palestina no Capitólio

Reproduzir conteúdo de vídeo



Notícias da NBC/Fox News

Representante. Jorge Santos enfrentou um civil na sexta-feira no Capitólio por causa da guerra entre Israel e o Hamas – e a situação esquentou o suficiente, a Polícia do Capitólio teve que separar os homens.

O congressista de Nova York avançou por um corredor do Capitólio e começou a gritar com um homem que ele acusou de ir na cara dele por causa das políticas de Israel em relação a Gaza e ao tratamento dos palestinos lá. Santos passou de zero a 100, apontando rapidamente o homem para os policiais.

Quando o homem, supostamente um judeu residente em DC, perguntou a Santos o que ele estava fazendo a respeito da opressão dos palestinos por Israel… Santos gritou de volta para ele: “E os terroristas que você tentou defender neste prédio? É abominável que você esteja neste construindo um reforço para os terroristas!!!”

O homem manteve as mãos ao lado do corpo enquanto o deputado. Santos acenou e apontou um dedo para seu rosto até que os policiais se colocaram entre eles… mas mesmo quando ele saiu furioso, o legislador continuou gritando.

Do outro lado do corredor, ele continuou a gritar – agora para os repórteres – “O que está acontecendo com o povo de Israel não deve ser defendido!!! se você é um civil.”