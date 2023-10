Se você reprovou no exame do Detran e quer conhecer os principais motivos, então está no lugar certo!

Hoje nós vamos contar para você quais são os fatores que levam a reprovação da última etapa para conseguir a tão esperada Carteira Nacional de Habilitação. Além disso, ainda vamos passar algumas orientações para que você não reprove novamente.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto.

Reprovou no exame do Detran? Conheça os principais motivos

O exame prático de direção do Detran é a última etapa que os candidatos enfrentam para conquistar a tão almejada habilitação para dirigir.

No entanto, essa avaliação é frequentemente vista como um grande desafio que gera ansiedade mesmo nos candidatos mais bem preparados.

Reprovar no exame prático do Detran é uma situação desafiadora. Contudo, não significa o fim do seu objetivo de obter a habilitação. Dessa maneiram é possível repetir a prova, e para não reprovar novamente, é essencial conhecer os motivos que levam a essa reprovação.

Conheça a divisão do exame prático

De acordo com a Resolução 789/20 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que normatiza o processo de formação de condutores no Brasil, o exame prático divide-se em duas fases essenciais:

Estacionamento; Deslocamento em via pública.

Estacionamento: um dos principais desafios

Assim como visto, na primeira fase, o candidato enfrenta o desafio de estacionar o veículo em uma área delimitada por balizas removíveis.

Dessa maneira, o tempo máximo para concluir essa tarefa varia de acordo com a categoria da habilitação. Por exemplo, para a categoria “B” (carros e veículos comerciais leves), são concedidos até 5 minutos. Já para a categoria “C” (caminhões) e “D” (micro-ônibus, ônibus), o limite é de 6 minutos, e para a categoria “E” (ônibus articulados, biarticulados), o tempo máximo é de 9 minutos.

Veja os motivos mais comuns para reprovação no exame do Detran

Para evitar a reprovação no exame prático do Detran, é crucial compreender quais ações podem resultar em eliminação. Desse modo, confira alguns dos principais motivos que podem gerar reprovação:

Desobedecer à sinalização do semáforo;

Avançar sobre o meio-fio;

Não estacionar o veículo corretamente nas 3 tentativas permitidas;

Transitar na contramão;

Não completar todas as etapas do exame;

Provocar acidentes durante o exame e;

Exceder a velocidade regulamentada para a via.

Exame para categoria A (Motos)

Para os candidatos que buscam a obtenção da habilitação da categoria A (motos), as regras e critérios diferem um pouco. Assim sendo, além das ações que causam eliminação comuns, outras situações podem levar à reprovação direta, como:

Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira, ou óculos de proteção;

Descumprir o percurso;

Colidir com um ou mais cones de balizamento;

Cair do veículo durante a prova;

Não manter equilíbrio na prancha e;

Avançar sobre o meio-fio ou parada obrigatória.

Confira algumas orientações para conseguir passar no exame do Detran

Obter aprovação no exame prático do Detran requer preparação, concentração e controle emocional. No entanto, muitos alunos da autoescola deixam o nervosismo tomar conta, o que acaba resultando nas ações cantadas acima.

Dessa forma, confira algumas orientações para conseguir passar nesse exame com mais facilidade:

Tire dúvidas com o instrutor

Primeiramente, antes do exame, é fundamental esclarecer todas as dúvidas com seu instrutor. Sendo assim, certifique-se de compreender todas as etapas do exame e os procedimentos necessários a fim de garantir maiores chances de aprovação.

Cuidados com a alimentação e sono

Uma excelente forma de conseguir manter a calma durante o exame é manter uma alimentação equilibrada e garantir uma boa noite de sono no dia anterior. Aliás, a fome e a sonolência aumentam o grau de nervosismo.

Prática prévia ao exame

Além disso, vale a pena agendar uma aula prática o mais próximo possível da data e horário do exame. Visto que isso ajudará você a se familiarizar com o veículo e a ajustar-se às condições do dia.

Foque no que é certo

Lembre-se de que a avaliação baseia-se no que você faz corretamente. Portanto, siga um roteiro do “certo”, realizando ações como ajustar cintos e retrovisores, sinalizar manobras e respeitar as normas de trânsito.

Conheça a rota do exame

Por fim, procure obter informações sobre a rota que será percorrida durante o exame prático. Bem como, saber quais ruas, avenidas e situações você enfrentará pode ser uma vantagem, permitindo que você se prepare adequadamente.

Agora que você, que reprovou no exame do Detran, já sabe os principais motivos que levam a eliminação, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!