Residência UNIFESP saiu, confira detalhes do edital

Para a alegria daqueles que sonham com uma carreira na área de saúde, recentemente, houve a divulgação dos aguardados editais da Residência UNIFESP! A saber, esse é um programa educacional oferecido pela Universidade Federal de São Paulo.

Sendo assim, essa pode ser a oportunidade que você estava esperando para deslanchar em sua carreira, alcançando a estabilidade que você precisa e a satisfação pessoal que você quer.

Para compreender melhor como funciona a residência, além de aspectos técnicos como quantidade de vagas, remuneração e muito mais, trouxemos muitas informações. Portanto, leia até o final e não perca nada importante.

Residência UNIFESP: vagas

O edital da Residência UNIFESP foi divulgado, e disponibiliza um total de 130 vagas de nível superior em áreas profissionais de saúde. Dessa forma, confira a divisão dessas oportunidades de acordo com cada área:

Enfermagem Obstetrícia: 8 vagas;

Enfermagem Neonatológica: 4 vagas;

Física Médica Radiodiagnóstico: 2 vagas;

Programas de Residência Multiprofissional em Saúde: 116 vagas.

Banca organizadora da Residência UNIFESP

O processo seletivo para ingresso na Residência UNIFESP ficará sob a responsabilidade do Instituto Avalia. Assim, as inscrições estarão abertas no período de 30 de outubro a 22 de novembro de 2023, horário oficial de Brasília/DF.



Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.avalia.org.br, sendo importante mencionar que a taxa de inscrição é de R$ 320,00.

As provas que decidirão o ingresso na Residência UNIFESP acontecerão no dia 17 de dezembro de 2023. Uma notícia bastante positiva é que os aprovados serão contemplados com uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09 durante todo o período dos programas.

Atualizando a situação da Residência UNIFESP

Até o momento, o histórico cronológico do processo é o seguinte:

Data de publicação do edital: 26 de outubro de 2023;

Período de inscrição: de 30 de outubro a 22 de novembro de 2023;

Data prevista para as provas: 17 de dezembro de 2023.

Isenção da taxa de inscrição

A isenção da taxa de inscrição será concedida aos candidatos com inscrição no CadÚnico, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para Programas Sociais.

Portanto, os candidatos que se encontram na categoria de baixa renda, conforme definido no artigo 4º do decreto federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, têm o direito de requerer a isenção da taxa de inscrição. Essa disposição visa proporcionar oportunidades iguais de participação no processo seletivo, garantindo que candidatos em situação econômica desfavorável não sejam impedidos de concorrer devido a limitações financeiras. Ao cumprir com os critérios estabelecidos no decreto, esses candidatos podem se beneficiar da isenção da taxa, permitindo-lhes acessar o concurso sem ônus financeiro

Isso se aplica a pessoas com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Para quem atende a esses requisitos, as solicitações de isenção podem ser feitas pelo site www.avalia.org.br no período das 10 horas do dia 30/10/2023 às 23 horas do dia 01/11/2023, horário oficial de Brasília/DF.

Para isso, é necessário preencher um requerimento e informar o Número de Identificação Social (NIS) que tem vínculo com o CadÚnico.

Benefícios para quem ingressar no programa

Os candidatos aprovados no processo seletivo receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09 durante toda a duração dos programas. Então, essa é uma oportunidade muito interessante para profissionais que querem se dedicar exclusivamente a adquirir experiência prática na área de saúde.

Etapas do concurso para a Residência UNIFESP

Para que você esteja preparado, é importante conhecer as etapas do concurso da Residência UNIFESP. Veja a seguir quais serão as fases do processo seletivo.

1. Prova Objetiva

A data prevista para a realização das provas é 17/12/2023, no período da manhã, na cidade de São Paulo, Capital, com fechamento dos portões às 09 horas. Ademais, a prova objetiva abrangerá as seguintes disciplinas

Conhecimentos Gerais;

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Políticas de Saúde Pública;

Conhecimentos Específicos em Enfermagem Geral e Enfermagem Obstetrícia.

60 questões de múltipla escolha com duração de 4 horas. Além disso, a permanência mínima na prova será de 3 horas.

Quanto à estrutura da prova em si, a avaliação consistirá em questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo apenas uma delas correta.

2. Arguição do Currículo

A arguição curricular (2ª fase) está programada para ocorrer de 16/01/2024 a 18/01/2024, em local e horário ainda a ter divulgação no site da Unifesp (https://residenciamultiprofissional.unifesp.br/edital) a partir de 12/01/2024.

A Residência UNIFESP oferece uma oportunidade valiosa de aprimoramento profissional em saúde e educação de alta qualidade. Portanto, não perca a chance de fazer parte deste programa e alavancar sua carreira!