Resposta terrível do Hamas aos pais dos sequestrados em Israel

Tele guerra entre Israel e Palestina aumentou mais do que nunca na sequência do ataque surpresa do grupo terrorista Hamas de Gaza alguns dias atrás. Foi um evento que surpreendeu mais de 3 mil participantes no Festival Nova, que decorreu numa zona perto da fronteira. Dias depois, os pais dos desaparecidos ligaram para perguntar sobre seus filhos e o Hamas deu uma resposta de arrepiar os cabelos.

Quando os jovens perceberam o que havia acontecido, o massacre começou e os agressores foram divididos entre os que fugiam em carros. Segundo vários meios de comunicação, foram utilizados lançadores de foguetes nos veículos e tudo foi alvejado sem discriminação durante várias horas.

Esta segunda-feira, ‘Cuatro al da’ fez eco ao depoimento de Henrique Cymerman, correspondente na zona de guerra e que revelou os momentos mais difíceis da batalha. “São imagens que nos lembram cada vez mais o DAESH, o Estado Islâmico. Lembrem-se da atitude e dos testemunhos que estão sendo divulgados agora a alguns sobreviventes. É preciso entender que em Israel essas imagens não foram vistas, praticamente, até o últimas horas que começam a sair gota a gota para não ferir a sensibilidade das famílias”, conta.

“De qualquer forma, o que sabemos é que aqueles que tiveram mais sorte foram levados para Gazaestão vivos e escondidos em túneis, provavelmente serão usados ​​como escudos humanos diante das represálias israelenses”, afirma o jornalista.

Resposta do Hamas aos pais das pessoas desaparecidas

Ele também revela o tipo de conversas que os terroristas do Hamas tiveram com os pais dos jovens desaparecidos: “Há muitos que estão mortos. Na verdade, estão começando a sair fotos de pais ligando para os celulares de seus filhos 24 horas depois de terem ido embora. desaparecem e são respondidas por pessoas do Hamas e terroristas que dizem em hebraico ‘seu filho está morto, sua filha está morta’. Os pais choram, as mães choram ao telefone e perguntam ‘o quê, como, onde’ e elas respondem: ‘Sou oficial do braço armado do Hamas e digo-te que vi o teu filho morto’. E ele enforca-se. ligue o telefone.

“Essas são realmente coisas sobre as quais acredito que daqui a 20 anos ainda serão faladas em Israel. Elas vão deixar uma marca na sociedade israelense”, disse Cymerman sobre o conflito entre Palestina e Israel.