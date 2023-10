Resultado da pesagem do UFC 294: Islam Makhachev, oficial de Alexander Volkanovski para revanche; dois lutadores perdem peso

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski estão prontos para a batalha.

Os dois grandes pesos peso por peso ganharam peso com sucesso na manhã de sexta-feira em Abu Dhabi, na pesagem oficial do UFC 294. Makhachev, o atual campeão dos leves do UFC, desequilibrou a balança para 155 libras, enquanto o campeão dos penas do UFC, Volkanovski, ficou meio quilo mais leve, pesando 154,5 libras em sua segunda tentativa de ser campeão.

Volkanovski entrou na luta principal do UFC 294 como substituto de Charles Oliveira com menos de duas semanas de antecedência, depois que Oliveira sofreu um corte feio acima do olho direito.

Makhachev derrotou Volkanovski por decisão unânime em fevereiro passado em um clássico instantâneo para fazer a primeira defesa do título dos leves do UFC. Makhachev e Volkanovski inclinaram a balança com pesos idênticos em sua primeira luta, como fizeram na sexta-feira.

O desafiante dos leves do UFC, Mateusz Gamrot, também pesava 155 libras como lutador reserva para a luta principal do campeonato dos leves.

O UFC 294 acontece no sábado, 21 de outubro, na Etihad Arena, em Abu Dhabi.

Na co-luta principal, o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman pesou 184,5 libras em sua estreia no peso médio contra Khamzat Chimaev (185,5).





Dois lutadores do card preliminar perderam peso. Mike Breeden pesou 3,5 libras em sua luta no peso leve contra Anshul Jubli (155,5), e Viktoriya Dudakova (116,6) pesou 0,6 libras em sua luta no peso palha contra Jinh Yu Frey (116).

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 294.

Cartão principal (ESPN + às 14h ET)

Islam Makhachev (155) vs. Alexandre Volkanovski (154,5)

Kamaru Usman (184,5) vs. Khamzat Chimaev (185,5)

Magomed Ankalaev (206) x Johnny Walker (205)

Ikram Aliskerov (186) x Warlley Alves (185,5)

Disse Nurmagomedov (136) vs. Muin Gafurov (135,5)

Card Preliminar (ESPN + às 10h ET)

Tim Elliott (126) x Muhammad Mokaev (126)

Mohammad Yahya (156) x Trevor Peek (155,5)

Javid Basharat (136) vs. Victor Henrique (136)

Abu Azaitar (186) vs.

Mike Breeden (159,5)* vs. Jubileu de Anshul (155,5)

Nathaniel Wood (146) x Muhammad Naimov (145,5)

Jin Yu Frey (116) vs. Viktoria Dudakova (116,6)**

Bruno Silva (186) vs. Shara Magomedova (186)

* Breeden perdeu peso em 3,5 libras

** Dudakova perdeu peso por 0,6 libras