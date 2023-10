Resultado da pesagem do UFC Vegas 81: Sodiq Yusuff e Edson Barboza ganham peso; um lutador erra por quatro libras

A luta principal do UFC Vegas 81 está definida.

Sodiq Yusuff (145,5 libras) e Edson Barboza (146) atingiram o peso na sexta-feira para a disputa dos penas no sábado, no UFC APEX, em Las Vegas, Nevada.

Infelizmente, Christian Rodriquez, que enfrentará Camarões Saaiman na abertura do card principal, estava quatro libras acima do limite do peso galo de 136 libras. Ele atingiu a balança com 140 libras.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 81.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Sodiq Yusuff (145,5) vs. Edson Barbosa (146)

Jennifer Maia (125) vs. Viviane Araújo (126)

Jonathan Martinez (136) vs. Adrian Yanez (135,5)

Michel Pereira (186) x André Petroski (186)

Edgar Cháirez vs. Daniel Lacerda (130)

Cameron Saaiman (135,5) x Christian Rodriguez (140)*

Preliminares (ESPN + às 16h ET)

Darren Elkins (146) x TJ Brown (146)

Tainara Lisboa (133.5) vs. Ravena Oliveira (133)

Terrance McKinney (155,5) x Brendan Marotte (155,5)

Irina Alekseeva (135) x Melissa Dixon (135,5)

Chris Gutierrez (136) x Alatengheili (136)

Ashley Yoder (115,5) x Emily Ducote (115,5)

*Rodriguez perdeu peso por quatro quilos