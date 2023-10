resultado do Vestibular 2023/2 foi divulgado

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) é uma instituição de ensino superior pública com unidades em diversas cidades do estado do Amapá.

A Unifap possui uma oferta de cursos muito extensa e variada. Dessa maneira, não é de se surpreender que muitos estudantes queiram ingressar na instituição todos os anos através de seu vestibular.

A edição 2023/2 do Vestibular da Unifap está andamento e os candidatos inscritos devem ficar atentos: a instituição já divulgou o resultado do processo seletivo.

Dessa forma, para que você consiga acessar o documento e entender quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2023/2 da Unifap. Vamos conferir!

Vestibular Unifap 2023/2: resultado é divulgado

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, a Unifap divulgou o resultado do Vestibular 2023/2 para todos os cursos.

O resultado está disponível em formato PDF e pode ser acessado por todos os candidatos no site site do DEPSEC, Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Unifap. Não é necessário realizar login ou cadastro na plataforma para visualizar o resultado preliminar.

A Unifap organizou o resultado preliminar de acordo com a opção de curso de cada candidato. No documento, é possível visualizar a relação de participantes aprovados e classificados de acordo com a modalidade escolhida: ampla concorrência ou reserva de vagas.



Ficou com alguma dúvida sobre o resultado preliminar? Acesse o edital do Vestibular 2023/2 da Unifap e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Unifap 2023/2: próximos passos

Todos os participantes aprovados no Vestibular da Unifap deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição a partir do dia 24 de outubro. Os candidatos que, no momento da inscrição, optaram pela modalidade “reserva de vagas” deverão, caso aprovados no processo seletivo, comprovar a própria condição.

Os candidatos que foram classificados e não aprovados ainda poderão ser convocados nas próximas chamadas do processo seletivo.

Vestibular Unifap 2023/2: funcionamento do processo seletivo

A Unifap não aplicou nenhum tipo de prova para os candidatos, uma vez que a seleção dos participantes foi baseada na pontuação da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para esta edição do Vestibular, a Unifap aceitou pontuações obtidas nas edições do ENEM de 2021 e 2022. Porém, os candidatos que obtiveram pontuação inferior a 100 pontos em qualquer uma das provas do ENEM, incluindo a redação, foram eliminados do processo seletivo.

A pontuação do candidato no processo seletivo foi calculada com base na média geral do ENEM. Porém, os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas, públicas ou privadas, nos estados do Amapá ou Pará, especificamente, na Mesorregião do Marajó ou no Município de Almeirim, receberam um bônus de 20% na nota final.

Vestibular Unifap 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular 2023/2, a Unifap está oferendo 145 vagas para determinados cursos ministrados no campus binacional de Oiapoque. As vagas são para os cursos de Ciências Biológicas, Direito, Enfermagem, Geografia, Letras Português e Francês.

O número de vagas destino aos cursos mencionados pode ser consultado diretamente no edital do Vestibular 2023/2 da Unifap.

Além disso, é importante ressaltar que a Unifap está usando ações afirmativas (cotas) no Vestibular 2023/2. Assim, 75% do total de vagas será destinado para a reserva de vagas e os 25% restantes serão direcionados para os candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”.

Das vagas reservadas para o sistema de cotas, 60% está sendo destinado aos participantes que estudaram em uma escola da rede pública de ensino, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita e 40% é destinado aos candidatos que estudaram em uma escola da rede pública e possuem renda familiar bruta superior ou igual a 1,5 salário-mínimo per capita.