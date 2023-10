Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 10: 5 contratos de vitórias, recorde de 46 vitórias no UFC no final da temporada

Cinco ganharam contratos com o UFC na edição final da 7ª temporada do Dana White’s Contender Series, e a temporada quebrou um novo recorde de acordos no octógono com 46.

O recorde anterior era de 43, anunciou a transmissão no encerramento do evento de terça à noite no UFC APEX, em Las Vegas. Mas com as contratações dos vencedores Lucas Rocha, Marquel Mederos, Connor Matthews, André Lima e Ramon Taveras, esse recorde caiu. Apenas um vencedor, o espécime físico Torrez Finney, não conseguiu um contrato devido à hesitação de White no desenvolvimento de suas habilidades.

Taveras vence tiroteio com Romious

Em sua segunda tentativa de conseguir um contrato com o UFC, Ramon Taveras ficou cara a cara com Cortavious Romious e atirou couro até que Romious bateu na tela, vítima de uma mão esquerda bem colocada. Um punho de martelo eliminou Romious e deu a Taveras o nocaute técnico de 28 segundos para completar a redenção do contrato.

Lima aparece, Zenidim não

André Lima passou a maior parte dos três rounds perseguindo Rickson Zenidim pela jaula, destruindo-o à distância. Em vários momentos, ele parou e tentou incitar Zenidim a uma briga. Somente no terceiro assalto Zenidim finalmente percebeu que não havia feito praticamente nada, avançando de cabeça pela jaula em uma batalha decisiva que perdeu. Foi uma derrota para Lima por 30-27, principalmente porque Zenidim não deu muita coisa aos juízes para marcar.

As habilidades completas de Matthews são o trunfo Farias

Connor Matthews trouxe um pouco mais de gasolina em seu tanque em uma luta de três rounds com Jair Farias. No final do segundo assalto, Farias mal conseguiu voltar ao banco, vítima de vários socos fortes que o fizeram correr pela jaula para escapar. Farias ganhou fôlego e tornou tudo interessante no terceiro, mas no final das contas, a habilidade de Matthews de lutar em múltiplas distâncias, interrompendo a trocação com quedas, deu-lhe a aprovação unânime por 30-27 duas vezes e 29-28.

Finney supera os músculos Panferov

O físico tremendamente imponente de Torrez Finney serviu para uma coisa: carregar e bater em Yuri Panferov. Quando os dois estavam de pé, Panferov o acertou com socos. Mas no segundo round, Finney ouviu seus treinadores e começou a preparar seus golpes com socos. Logo, ele levou uma pancada e não pagou com o queixo. Panferov não conseguiu defender as costas e, quando Finney não conseguiu bater uma vez, ele fez isso novamente pelas costas, garantindo o mata-leão aos 2:43 do segundo round.

Mederos revê história com Isakov

A poucos momentos de um nocaute de Rocha, Marquel Mederos rematou contra Issa Isakov, parando o adversário aos 4:09 do primeiro round com um chute pelo meio. Assim como o adversário de Rocha, Isakov queria desesperadamente levar a luta para o chão e ficou exposto ao diminuir a distância. Desta vez, a jaula estava lá para pegar Isakov quando ele ricocheteou, então foi anunciado como nocaute técnico. Mas não se engane, foi um nocaute.

Rocha se recupera, amidos Bittencourt

O peso mosca Lucas Rocha teve muito terreno para recuperar depois de perder peso por 5 libras em sua estreia no Contender Series. Atrasado por uma semana, Rocha entregou e mais um pouco ao engomar Davi Bittencourt com uma joelhada perfeitamente posicionada aos 18 segundos do segundo round. O ataque implacável de Bittencourt saiu pela culatra quando ele atirou de longe e bateu direto no joelho, com a lona o acordando no momento do impacto.

Resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 10:

Ramón Taveras derrotou. Cortavious Romious por nocaute (socos) – Round 1, 0:29

André Lima derrotou. Rickson Zenidim por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Connor Matthews derrotou. Jair Farias por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Torrez Finney derrotou. Yuri Panferov por finalização (mata-leão) – 2º round, 2m43s

Marquel Mederos derrotou. Issa Isakov por nocaute técnico (joelho) – Round 1, 4:09

Lucas Rocha def. Davi Bittencourt via KO (knee) – Round 2, 0:18