Resultados da 7ª temporada do DWCS, semana 9: Rodolfo Bellato aproveita a segunda chance em uma noite de 5 contratos

Rodolfo Bellato aproveitou a segunda chance.

Depois de perder na 6ª temporada do UFC Série de concorrentesBellato (11-2) fez um retorno estrondoso ao UFC APEX na luta principal de terça-feira, derrotando o anteriormente invicto Murtaza Talha (6-1) para ganhar uma paralisação por nocaute técnico no segundo round e assinar um dos cinco contratos do UFC concedidos em Las Vegas. evento.

Peso meio-pesado de 27 anos vindo do Brasil, Bellato acertou seu adversário de dentro do clinche, ferindo gravemente Talha com uma série de joelhadas, cotoveladas e socos fortes em uma barragem furiosa que levou o árbitro Jason Herzog a intervir no 4º. :46 marca da segunda rodada.

Na co-luta principal, o peso galo brasileiro Victor Hugo (24-4), de 30 anos, quase arrancou a perna de Eduardo Torres Caut (16-2) para ganhar contrato com o UFC.

Hugo atacou Torres Caut com uma variedade de ataques de finalização de perna desde o primeiro round, antes de finalmente garantir o que queria com uma chave de joelho no meio do segundo round. Hugo pulou na perna direita de Torres Caut após uma tentativa fracassada de queda e então acionou com toda a força até conseguir a finalização da luta aos 2:16 do segundo round.

Em outra parte da noite, o ex-campeão do K-1 Magomed Gadzhiyasulov (8-0) superou Jose Daniel Medina (11-3) com um ataque criativo e preciso para varrer o placar dos juízes e reivindicar uma decisão unânime. Peso meio-pesado de 29 anos lutando no Bahrein, Gadzhiyasulov jogou a pia da cozinha em Medina, até acertando um Showtime Kick improvisado com o ex-campeão do UFC Anthony Pettis sentado na plateia.

No final, todos os três juízes viram a disputa 30-27 a favor de Gadzhiyasulov, porém ambos os lutadores ganharam contratos com o UFC, já que o CEO do UFC, Dana White, expressou admiração pela dureza de Medina.

Na luta de abertura da noite, o peso meio-médio brasileiro Mauricio Ruffy (9-1), de 27 anos, assinou contrato com o UFC apenas uma semana após o nascimento de seu filho com uma sensacional vitória de virada sobre Raimond Magomedaliev (10- 2), parceiro de treino de Islam Makhachev.

Depois de lutar para encontrar seu ritmo nos dois primeiros rounds, Ruffy ultrapassou seu adversário enfraquecido no quadro final, acertando Magomedaliev com uma série de socos em uma postura ampla, depois recuando em uma queda fracassada e atacando-o com golpes pesados. para garantir uma paralisação sangrenta por nocaute técnico faltando apenas 15 segundos para o final da luta.

Confira os resultados completos da 7ª temporada do DWCS, semana 9 abaixo.