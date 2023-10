Resultados da pesagem do Bellator 300: Ilima-Lei Macfarlane perde peso para luta pelo título peso mosca

Ilima-Lei Macfarlane pode estar encerrando sua carreira com uma nota amarga.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o Bellator 300, Macfarlane perdeu o limite do peso mosca por 1,6 quilo em sua luta com a campeã peso mosca e amiga Liz Carmouche. Macfarlane pesava 127,4 libras em sua primeira tentativa, depois 126,6 em sua segunda tentativa (seu peso oficial registrado). Ela teve mais uma oportunidade de pesar e ficou mais pesada, pesando 128,2 libras.

A luta continua como uma luta de cinco rounds sem título, com apenas Carmouche elegível para deixar a jaula como campeão.

As outras duas lutas pelo título marcadas para o card de sábado em San Diego são oficiais, com Usman Nurmagomedov (154,8) no ponto para sua defesa de título dos leves contra Brent Primus (154,8) e a campeã dos penas Cris Cyborg chegando a 144,6 libras enquanto ela procura por ela. quinta defesa consecutiva quando luta contra Cat Zingano (144,6).

Para Macfarlane, esta é a segunda vez em três lutas que o ex-campeão peso mosca perde peso. Em agosto de 2022, ela pesava 129 libras (três libras acima do limite para uma luta sem título de peso mosca) para uma luta contra Bruna Ellen que venceu por decisão unânime.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do Bellator 300.

Card principal (horário do show às 22h ET)

Usman Nurmagomedov (154,8) x Brent Primus (154,8)

Cris Cyborg (144,6) x Cat Zingano (144,6)

Liz Carmouche (124,8) x Ilima-Lei Macfarlane (126,6)*

Card preliminar (luta de MMA às 18h30 horário do leste dos EUA)

Davion Franklin (265) vs. Trabelsi Slim (238,8)

Henry Corrales (146) vs. Kai Kamaka III (145,6)

Sara McMann (145,4) vs.

Ilara Joanne (125,6) x Jena Bishop (125,4)

Bobby Serônio III (138) vs. Alberto García (137)

Romero Cotton (185,6) vs.

Sérgio Cossio (156) vs. Jesse Roberts (155,8)

Mukhamed Berkhamov (178,4) vs. Herman Terrado (178,2) – luta peso catch até 180 libras

Dovletdzhan Yagshimuradov (205,4) vs. Maciej Rozanski (204,4)

Dmytrii Hrytsenko (158,8) vs. Justin Montalvo (158,6) – luta peso catch até 160 libras

Bryce Meredith (136) x Miguel Peimbert (134,8)

Lorrany Santos (145.6) vs. Jackie Cataline (145.4)

Josh Hokit (246) x Spencer Smith (247,8)

*peso perdido