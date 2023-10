Resultados da pesagem do card principal: Logan Paul se recusa a tirar a máscara e traz Gordon Ryan para rivalizar com Dillon Danis

Logan Paul está de volta para o Misfits Boxing Prime Card de sábado, caso Dillon Danis decida explorar seus métodos de jiu-jitsu no sábado.

Danis e Paul lutarão no co-headliner, onde sua rivalidade acalorada chegará ao auge. Ambos os lutadores atingiram o limite de 195 libras, com Danis atingindo o peso máximo de 195 libras. Apesar de Danis alegar que Paul perdeu peso ao longo do dia, Paul na verdade pesava menos que Danis, chegando a 194,4 libras.

Ambos os lutadores se enfrentaram em uma jaula, com uma divisória de vidro separando os dois. Danis pedia continuamente por um “confronto real” sem nada no meio, mas com muita segurança no palco, isso não foi possível.

Em entrevista pós-luta com Ariel Helwani, Paul disse que está pronto para ir, apesar de ter levado uma pancada na cabeça de Danis na quinta-feira na coletiva de imprensa do evento, embora o astro da WWE não tenha tirado a máscara para manter o mistério intacto. Paul então trouxe a estrela do jiu-jitsu Gordon Ryan como reserva no caso de Danis “tentar algum de seus touros de jiu-jitsu***”. Ryan então escolheu algumas palavras para Danis, dizendo que estava lá para trazer Danis de volta ao Texas para “lavar meu carro”.

No outro co-headliner, a luta de KSI e Tommy Fury é oficial com o rosto do Misfits Boxing pesando 181,3 libras, enquanto Fury desequilibrou a balança para 182,6 libras, antes de ter seu próprio confronto feroz.

Os resultados completos da pesagem do Prime Card estão abaixo.

Cartão Principal (DAZN PPV e PPV.com às 14h (horário do leste dos EUA))

KSI (181,3) vs.

Logan Paul (194,4) vs.

Sal Papi (161,9) vs. Slim (163,5)

Deen, o Grande (129,3) vs. Tubarões Walid (128,2)

Rei Kenny (168,7) x Anthony Taylor (169,8)

Whindersson Nunes (174,8) vs. Meu companheiro Nate (173,5)

Alex Wassabi (163,9) e NichLmao (164,5) vs. Luis Alcaraz Pineda (164,4) e BDave (164,7)

Card Preliminar

Chase DeMoor (241) vs. Tempo Arts (273)

Swarmz (171) vs.

Astrid Wett (112,2) vs. Alexia Graça (110,5)

SX (212) versus DTG (217,8)