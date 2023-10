Resultados da pesagem do UFC Vegas 80: Grant Dawson e Bobby Green no ponto para a atração principal dos leves

Grant Dawson e Bobby Green estão definidos para a atração principal dos leves no sábado.

Dawson e Green se enfrentam em uma luta principal programada de cinco rounds no UFC Vegas 80, que acontece no UFC APEX, em Las Vegas. Green foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem oficial da manhã de sexta-feira e atingiu a marca de 156 libras. Dawson subiu na balança momentos depois com exatamente o mesmo peso.

Dawson está atualmente em 11º lugar no ranking global do MMA Fighting. Ele vem de nove lutas invencíveis dentro do octógono do UFC e vai disputar sua primeira luta principal promocional. Green busca aproveitar a vitória por finalização no terceiro round contra Tony Ferguson no UFC 291, em julho.

Na co-luta principal de sábado, os pesos médios Joe Pyfer e Abdul Razak Alhassan se enfrentam. Ambos os lutadores não tiveram problemas para ganhar peso, já que Pyfer atingiu o peso do campeonato com 185 libras, enquanto Alhassan estava um pouco abaixo disso, com 184,5.

Todos os 22 lutadores do card ganharam peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 80.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Bobby Green (156) x Grant Dawson (156)

Joe Pyfer (185) vs. Abdul Razak Alhassan (184,5)

Alex Morono (170,5) x Joaquin Buckley (170)

Drew Dober (155,5) x Ricky Glenn (155,5)

Alexander Hernandez (145,5) x Bill Algeo (146)

Preliminares (ESPN + às 16h ET)

Philipe Lins (204) vs. Ion Cutelaba (205.5)

Karolina Kowalkiewicz (116) vs. Diana Belbita (115,5)

Nate Maness (126) x Mateus Mendonça (125,5)

Vanessa Demopoulos (116); Kanako Murata (115,5)

Aoriqileng (136) x Johnny Munoz (136)

Montana De La Rosa (126) vs. JJ Aldrich (125,5)