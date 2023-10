Resultados de Fury vs. Ngannou: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados de Fury x Ngannou ao vivo para o card da luta Tyson Fury x Francis Ngannou na Kingdom Arena em Riyadh, Arábia Saudita, na tarde de sábado.

Quando o evento principal começar por volta das 17h45 horário do leste dos EUA, confira nossas atualizações ao vivo de Fury vs. Ngannou rodada por rodada em nosso blog ao vivo do evento principal.

Tyson Fury (33-0-1, 24 nocautes) lutará pela primeira vez este ano no evento. Espera-se que o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC enfrente Oleksandr Usyk pelo título indiscutível dos pesos pesados ​​​​no final do ano.

Francis Ngannou, 37, faz sua estreia no boxe profissional. Será a primeira luta dele desde que saiu do UFC. O ex-campeão peso pesado do UFC registrou recorde de 17-3 no MMA com 12 nocautes.

Confira o blog ao vivo da eliminatória Fury vs. Ngannou abaixo:

O card principal começa com o confronto entre o peso pesado Moses Itauma e Istvan Bernath.

Moisés Itaúma vs. Istvan Bernath

Rodada 1: Itaúma imediatamente o agressor. Bernath mantém a guarda alta enquanto sai do escanteio. Itaúma corre para o corpo enquanto Bernath se defende das cordas. De volta ao centro e Itaúma acerta outro bom golpe de corpo. Jabs do Itaúma abrem outro tiro no corpo, Bernath não encontra abertura para revidar. Golpe rápido de Itaúma derruba Bernath. A ação recomeça e há uma esquerda acentuada de Itaúma. O gancho de direita faz Bernath cambalear contra as cordas. Itaúma não desiste, Bernath só se levanta e o árbitro tem que saltar para defender. Trabalho rápido e eficiente do Itauma.

Resultado oficial: Moisés Itaúma derrotou. Istvan Bernath por nocaute técnico (R1, 1:53)

Arslanbek Makhmudov x Junior Anthony Wright

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Joseph Parker x Simon Kean

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Fabio Wardley x David Adeleye

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: