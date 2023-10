Resultados do Bellator 300: Nurmagomedov x Primus

O MMA Fighting terá resultados do Bellator 300 para o evento Nurmagomedov vs. Primus, blogs ao vivo para as duas principais lutas e muito mais na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia, na noite de sábado.

Na luta principal, o campeão peso leve do Bellator, Usman Nurmagomedov, defende o título contra Brent Primus.

A campeã peso pena do Bellator, Cris Cyborg, coloca seu título em jogo contra Cat Zingano na co-luta principal. Liz Carmouche tenta manter o título dos moscas contra Ilima-Lei Macfarlane no card principal, mas Macfarlane não consegue conquistar o título porque perdeu o peso.

Confira os resultados do Bellator 300 abaixo.

Card principal (horário do show às 22h ET)

Usman Nurmagomedov x Brent Primus

Cris Cyborg x Cat Zingano

Liz Carmouche x Ilima-Lei Macfarlane

Preliminares (MMA Fighting AO VIVO agora)

Davion Franklin vs. Trabelas finas

Henry Corrales vs. Kai Kamaka III

Sara McMann x Leah McCourt

Bobby Serônio III vs. Alberto Garcia

Sérgio Cossio vs. Jessé Roberts

Dovletdzhan Yagshimuradov vs. Maciej Rozanski

Dmytrii Hrytsenko vs. Justin Montalvo

Bryce Meredith x Miguel Peimbert

Lorrany Santos vs. Jackie Cataline

Mukhamed Berkhamov derrotou. Herman Terrado por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Grant Neal derrotou. Romero Cotton por decisão unânime (29-28, 30-27, 29-28)

Jena Bispo derrotou. Ilara Joanne por finalização (chave de braço) – Round 1, 2m45s

Josh Hokit derrotou. Spencer Smith por finalização (estrangulamento com triângulo de braço) – Round 3, 3:48