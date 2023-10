Resultados do Bellator 300: Usman Nurmagomedov domina Brent Primus, Cris Cyborg destrói Cat Zingano para reter

Todos os três lutadores campeões do Bellator 300 saíram da mesma forma, incluindo Usman Nurmagomedov, que quase não suou na luta principal.

Nurmagomedov encerrou o show, aumentando sua intriga como uma das principais perspectivas do esporte com uma varredura no placar contra Brent Primus para reter o título dos leves do Bellator.

Primus saiu do gol muito agressivo, mas Nurmagomedov foi dinâmico desde o início, misturando seus golpes com chutes, joelhadas, trabalho de clinche, cotoveladas curtas e socos. Ele acertou uma queda sem esforço faltando cerca de 90 segundos para o fim do primeiro round.

A astúcia de Nurmagomedov continuou, e Primus simplesmente não conseguiu avançar muito ofensivamente, sendo despedaçado à vontade pelo campeão com chutes e socos corporais de precisão. A luta permaneceu tão unilateral quanto possível, com Nurmagomedov levando Primus cada vez mais nas rodadas do campeonato.

Nurmagomedov derrubou no quinto round, e Primus se contentou em chegar ao gongo final.

Agora, o fenômeno de 25 anos enfrenta o vencedor do confronto do Bellator 301 entre Alexander Shabily e Patricky Pitbull na final do Grande Prêmio dos leves pelo prêmio de US$ 1 milhão.

Cris Ciborgue oblitera Gato Zingano para acabamento rápido

Uma partida de rancor que estava sendo preparada há vários anos não saiu do primeiro round.

Depois de mais de um ano afastada das competições de MMA, Cris Cyborg voltou na co-luta principal e destruiu Cat Zingano em pouco mais de quatro minutos para manter o título dos penas.

Cyborg não perdeu um passo após um breve desvio para o mundo do boxe, e ela dizimou Zingano desde o momento em que o sino de abertura tocou até o momento em que o árbitro Frank Trigg a puxou após uma saraivada de punhos em martelo do campeão de longa data.

Após a vitória, Cyborg convocou uma luta com Leah McCourt, que parou Sara McMann no início da noite.

Liz Carmouche consegue vitória por lesão contra um amigo próximo Cinco Leis Macfarlane

A batalha entre a campeã Liz Carmouche e Ilima-Lei Macfarlane, originalmente prevista para o título peso mosca, certamente parecia uma luta entre dois amigos muito próximos – e terminou de forma dolorosa com uma lesão do ex-campeão.

Carmouche abriu o card principal contra Macfarlane – com Macfarlane perdendo peso na sexta-feira – e os dois travaram uma batalha tímida que viu poucos golpes desferidos e muito menos acertados em uma gloriosa sessão de sparring. O árbitro Blake Grice alertou as duas mulheres sobre a timidez antes do início do segundo e terceiro rounds.

O joelho de Macfarlane foi comprometido no terceiro assalto por um chute de Carmouche na perna perfeitamente sincronizado. A campeã provavelmente poderia ter terminado a luta a qualquer momento com alguns chutes fortes nas pernas, mas ela optou por ficar do lado de fora com um soco, embora quando ela deu chutes nas pernas, eles causaram impactos imediatos.

A ação não melhorou à medida que as coisas ficaram extremamente mais lentas nas rodadas do campeonato, com Grice alertando novamente os lutadores em várias ocasiões. No quinto round, o joelho de Macfarlane finalmente bastou após um chute de Carmouche acertar e o lutador havaiano cair no tatame, provocando a paralisação aos 0:17 do frame final.

Carmouche defendeu o título pela segunda vez consecutiva contra uma adversária que errou o peso.

Cartão Principal

Usman Nurmagomedov derrotou. Brent Primus via UD (50-45, 50-45, 50-45)

Cris Cyborg derrotou. Cat Zingano por nocaute técnico (ground and libra) – Round 1, 4:01

Liz Carmouche derrotou. Ilima-Lei Macfarlane por nocaute técnico (lesão) – Rodada 5, 0:17

Preliminares

Bobby Serônio III derrotou. Alberto Garcia via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Leah McCourt derrotou. Sara McMann por nocaute técnico (ground and libra) – Round 1, 4:30

Sérgio Cossio derrotou. Jesse Roberts por finalização (estrangulamento triangular) – Round 3, 4:05

Kai Kamaka III derrotou. Henry Corrales por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27)

Slim Trabelsi derrotou. Davion Franklin por finalização (verbal) – Rodada 1, 3:09

Dovletzhan Yagshimuradov derrotou. Maciej Rozanski via UD (30-27, 29-28, 29-28)

Mukhamed Berkhamov derrotou. Herman Terrado via UD (30-27, 30-27, 30-27)

Grant Neal derrotou. Romero Algodão via UD (29-28, 30-27, 29-28)

Jena Bispo derrotou. Ilara Joanne por finalização (chave de braço) – Round 1, 2m45s

Josh Hokit derrotou. Spencer Smith por finalização (estrangulamento com triângulo de braço) – Round 3, 3:48