Resultados do Prime Card: KSI vs.

MMA Fighting tem resultados do Prime Card para o card de luta KSI vs. Fury, blogs ao vivo das três principais lutas do evento Misfits Boxing e muito da AO Arena em Manchester, Inglaterra, na tarde de sábado.

No evento principal, KSI tenta entregar a Tommy Fury sua primeira derrota na carreira. Fury venceu Jake Paul por decisão dividida em sua luta anterior em fevereiro passado.

A superestrela da WWE Logan Paul enfrenta Dillon Danis no co-evento principal. Danis não compete desde que venceu sua luta no Bellator 222 por finalização (chave de braço) em junho de 2019.

Confira os resultados do Prime Card abaixo.

Cartão Principal (DAZN PPV e PPV.com às 14h (horário do leste dos EUA))

KSI x Tommy Fury (blog ao vivo)

Logan Paul x Dillon Danis (blog ao vivo)

Sal Papi vs.

Deen, o Grande vs. Tubarões Walid

Rei Kenny x Anthony Taylor

Whindersson Nunes x Meu Companheiro Nate

Alex Wassabi e NichLmao vs. Luis Alcaraz Pineda & BDave

Card Preliminar (ao vivo agora)

Swarmz x Ed Matthews

Chase DeMoor x Tempo Arts

Astrid Wett vs. Alexia Graça

DTG definido. SX por nocaute técnico no primeiro round (1:59)