Resultados do UFC 294: Makhachev vs. Volkanovsky 2

MMA Fighting tem resultados do UFC 294 para o evento Makhachev vs. Volkanovski 2, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais da Etihad Arena em Abu Dhabi.

Na luta principal, o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev, coloca o cinturão em jogo contra o campeão peso pena do UFC, Alexander Volkanovski, em uma revanche a curto prazo. Volkanovski e Makhachev são os dois melhores lutadores peso por peso do mundo no MMA Fighting. Makhachev derrotou Volkanovski por decisão unânime no candidato à Luta do Ano em fevereiro passado.

Khamzat Chimaev enfrenta o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman no co-evento principal dos médios.

Confira abaixo os resultados do UFC 294.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC nas apostas esportivas DraftKings

Cartão principal (ESPN + às 14h ET)

Islam Makhachev vs. Alexandre Volkanovski

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev

Magomed Ankalaev x Johnny Walker

Ikram Aliskerov x Warlley Alves

Disse Nurmagomedov vs. Muin Gafurov

Card Preliminar (Transmissão ao vivo do UFC 294 agora)

Tim Elliott x Muhammad Mokaev

Mohammad Yahya x Trevor Peek

Javid Basharat vs. Victor Henrique

Abu Azaitar x Sedriques Dumas

Mike Breeden vs. Jubileu de Anshul

Nathaniel Wood x Muhammad Naimov

Jin Yu Frey vs. Viktoria Dudakova

Shara Magomedov derrotou. Bruno Silva por decisão unânime (30-27 x3)