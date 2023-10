Resultados do UFC Vegas 80: Dawson x Green

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 80 para o evento Dawson vs. Green, um blog ao vivo para o evento principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, Grant Dawson e Bobby Green se enfrentam em uma disputa de peso leve. Dawson está 4-0-1 nas últimas cinco lutas, enquanto Green está 2-2 com um no-contest nas últimas cinco lutas.

Joe Pyfer e Abdul Razak Alhassan lutam na disputa dos médios no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 80.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Grant Dawson x Bobby Green

Joe Pyfer vs. Abdul Razak Alhassan

Alex Morono x Joaquin Buckley

Drew Dober x Ricky Glenn

Alexander Hernandez x Bill Algeo

Preliminares (ESPN + ao vivo agora)

Philipe Lins vs. Ion Cutelaba

Karolina Kowalkiewicz vs. Diana Belbita

Nate Maness x Mateus Mendonça

Vanessa Demopoulos x Vanessa Demopoulos Kanako Murata

Aoriqileng derrotou. Johnny Munoz por decisão unânime (29-28 x3)

JJ Aldrich derrotou. Montana De La Rosa por decisão unânime (30-27 x3)