Resultados DWCS: Temporada 7, Semana 9

O MMA Fighting tem resultados do DWCS pela nona semana da sétima temporada do UFC APEX, em Las Vegas, Nevada, na noite de terça-feira.

Na luta principal, Rodolfo Bellato (10-2) e Murtaza Talha (6-0) se enfrentarão na disputa dos meio-pesados.

O card foi prejudicado na segunda-feira, depois que Lucas Rocha errou gravemente o peso para a luta agendada no peso mosca contra Davi Bettincourt, e segue em frente com quatro lutas com os competidores que disputam contratos no UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 20h ET)

Rodolfo Bellato vs. Murtaza Talha

Eduardo Mattias Torres vs. Victor Hugo

Magomed Gadzhiyasulov vs. José Daniel Medina

Maurico Ruffy derrotou. Raimond Magomedaliev por nocaute técnico (socos) aos 4:45 do terceiro round