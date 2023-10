Muitos contribuintes ainda não estão cientes da valiosa oportunidade que têm de realizar a retificação do Imposto de Renda quando suas declarações são retidas na malha fina da Receita Federal devido a erros ou inconsistências.

A ferramenta se constitui como uma alternativa crucial oferecida aos contribuintes que cometeram equívocos em sua declaração original e desejam regularizar sua situação fiscal.

Para se ter uma ideia, a Receita Federal enviou 400 mil correspondências para contribuintes com declarações do Imposto de Renda retidas na malha fina esta semana.

Isso significa que esses contribuintes cumpriram o prazo de entrega, mas cometeram equívocos em suas declarações.

Diante dessa situação, a Receita Federal convida essas pessoas a procederem com a sua retificação do Imposto de Renda.

Afinal, corrigir os erros por meio da declaração retificadora ajuda os contribuintes a manter a conformidade com a legislação tributária e a evitar multas e penalidades.

Portanto, é fundamental que os contribuintes estejam cientes dessa possibilidade e, se receberem correspondência da Receita Federal, considerem seriamente a fazer a retificação do Imposto de Renda como medida para resolver problemas fiscais pendentes e garantir sua tranquilidade financeira.

Ademais, buscar a orientação de um profissional contábil também pode ser interessante para garantir que a retificação seja feita de forma precisa e eficaz. Evitando assim, possíveis erros.

Enfim, se quiser saber mais sobre essa alternativa, confira o texto abaixo.



Você também pode gostar:

Como posso conferir o estado da minha declaração de Imposto de Renda?

Os contribuintes que desejam verificar a existência de pendências em seu CPF que requerem correções por meio da retificação do Imposto de Renda podem seguir um procedimento de consulta online.

A Receita Federal aconselha que esse processo seja realizado por meio da verificação do extrato de pendências. O procedimento é conduzido no e-CAC da Receita Federal, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte.

Dessa forma, os contribuintes podem acessá-lo via Gov.br, usando um certificado digital ou inserindo seu CPF e código de acesso.

O processo inclui as seguintes etapas:

Primeiramente, acesse o e-CAC e faça login usando uma das opções disponíveis; Em seguida, clique no link “Meu Imposto de Renda” à esquerda da tela; Uma linha do tempo exibirá os documentos enviados em declarações anteriores; Depois, escolha o ano desejado para consulta, como 2023 ou outro relevante; Por fim, o sistema fornecerá informações sobre problemas na malha fiscal e a causa dessas pendências.

Para correções simples, os contribuintes podem fazer a retificação do Imposto de Renda, pagar uma multa e recuperar sua posição na fila para restituições retroativas.

Entretanto, essa opção pode não estar disponível se a Receita Federal convocar o cidadão para procedimentos específicos, dependendo do grau de irregularidade na declaração.

Qual é o procedimento para efetuar a retificação do Imposto de Renda?

A retificação do Imposto de Renda pode ser realizada utilizando os mesmos canais pelos quais o contribuinte originalmente enviou sua declaração.

Isso significa que é possível efetuar a correção por meio do programa gerador do imposto, do aplicativo Meu Imposto de Renda ou diretamente no site oficial da Receita Federal.

Para aqueles que optam por utilizar a versão web, o procedimento é o seguinte:

Acesse o site da Receita Federal destinado ao envio do Imposto de Renda; Realize o login utilizando as informações da conta Gov.br; Em seguida, vá para a seção “Declaração” e clique em “Retificar”; Complete o novo documento com todas as informações corretas, fazendo as devidas correções; Após as correções, envie a declaração retificada.

Caso o contribuinte seja convocado pela Receita Federal para apresentar uma defesa documentada, o processo pode ser conduzido por meio do e-Defesa.

Dessa forma, basta acessar essa plataforma e anexar todos os documentos solicitados pelo portal para fazer a retificação do Imposto de Renda.

Você pode se interessar em ler também:

Consequências de não realizar a retificação do Imposto de Renda

Por fim, é importante destacar que, aqueles que caem na malha fina e possuem pendências junto à Receita Federal devem tomar medidas para regularizar sua situação o quanto antes. A não correção dessas pendências pode resultar em sérias consequências financeiras e legais.

O processo de envio da retificação do Imposto de Renda continua sendo a abordagem mais simples e menos onerosa para lidar com essa situação. Entretanto, as penalidades para quem negligencia essa obrigação são significativas e incluem:

Bloqueio do CPF: O bloqueio do CPF restringe transações financeiras, participação em concursos, obtenção de empréstimos e emissão de documentos, causando impactos notáveis na vida do indivíduo;

Atraso na restituição: A restituição devida ao contribuinte só será liberada após o envio e processamento da declaração retificada pela Receita Federal, incluindo pagamentos retroativos fora do calendário original de restituições;

Multas: O atraso na correção resultará em multas da Receita Federal em crescimento, representando um ônus financeiro significativo e prolongando a regularização da situação fiscal;

Processo por crime de sonegação fiscal: Em situações severas de irregularidades fiscais e sonegação, o contribuinte corre o risco de enfrentar processos legais e acusações de crimes fiscais pela Receita Federal, podendo resultar em penalidades, incluindo multas substanciais e, em casos extremos, prisão.

Portanto, é crucial que os contribuintes que se encontrem nessa situação ajam prontamente para fazer a retificação do Imposto de Renda e evitar assim esses problemas relacionados.