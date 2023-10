Revelação chocante do livro de memórias de Britney Spears: por que ela raspou a cabeça em 2007 e muito mais

Britney Spears, a icônica pop stardeverá revelar um lado de sua vida que permaneceu envolto em mistério por anos.

Com seu livro de memórias, ‘A mulher em mim’,Britney Spears oferece uma visão íntima de sua vida, desde seu estrelato na adolescência até se tornar uma das artistas femininas mais vendidas de todos os tempos. Ela espera dissipar rumores e desinformação, dizendo:

“Chega de conspiração, chega de mentiras – apenas eu sou dono do meu passado, presente e futuro.”

O trecho de seu livro de memórias, obtido por Revista Pessoasfornece informações sobre o período tumultuado em que Britney Spears estava constantemente no centro das atenções.

O episódio em que ela raspou a cabeça e parecia careca, foi amplamente examinado na época, mas agora Lanças está compartilhando seu lado da história explicando o que levou ao surpreendente ato de rebelião.

Spears: Eu estava reagindo

Lançasagora com 41 anos, estava passando por um divórcio doloroso em 2007 e já era alvo de constante atenção dos paparazzi e fofoca dos tablóides.

O incidente de raspar a cabeça parecia reforçar uma narrativa de ela se tornar errático.

Em suas próprias palavras“Fui observado tanto enquanto crescia. Fui observado de cima a baixo, as pessoas me contavam o que achavam do meu corpo desde que eu era adolescente.”

Ela explica que “raspar a cabeça e agir foram minhas maneiras de reagir.”

Esta revelação desafia as suposições e teorias públicas em torno das suas ações durante esse período.

Enquanto alguns especularam que ela raspou a cabeça para esconder vestígios de drogas, Lanças agora sugere que ela simplesmente queria afirmá-la independência.

Revelações da tutela de Spears

A narrativa toma um rumo mais angustiante à medida que Spears fala sobre o tutela judicial imposta em 2008que lhe concedeu pai e um advogado controle sobre sua vida, incluindo suas finanças e assuntos pessoais.

Ela revela que foi proibida de mantendo sua aparência careca sob a tutela.

“Sob a tutela, fui levado a entender que aqueles dias haviam acabado”, Lanças escreve.

Ela expressa com franqueza como tutela fez ela se sentir como “uma espécie de criança-robô” em vez de seu verdadeiro eu.

O que é particularmente angustiante é o tratamento que Britney Spears recebeu de seu próprio pai durante esse período.

Ela revela, “Se eu achava que ser criticado pela imprensa sobre meu corpo era ruim, doeu ainda mais por parte do meu próprio pai. Ele me disse repetidamente que eu parecia gorda e que teria que fazer algo a respeito.” Este severo escrutínio e crítica afetaram-na profundamente auto estima e autovalorização.

Durante este período desafiador, Spears espírito criativo também foi sufocado, levando-a a descrever sua paixão por cantar e dançar como “quase uma piada naquele momento.”

Ela se sentiu mais como uma entidade do que como uma pessoa, perdendo contato com a música que sempre fez parte de sua identidade.

Britney Spears reflete sobre o tutela de treze anoscomentando sobre o austero padrão duplo e a falta de controle ela controlava seu corpo e suas finanças.

Ela afirma, “Eu não merecia o que minha família fez comigo.”

Além de suas experiências sob a tutela, o livro de memórias também aborda vários aspectos de sua vida, incluindo seus primeiros dias na Clube do Mickey Mouseseu primeiro beijo com Justin Timberlake e seu relacionamento com os pais.

Ela também se aprofunda nos desafios de sua Carreira de ator e o impacto que isso teve em sua personalidade durante as filmagens de ‘Encruzilhada.’

A narrativa toma um rumo positivo quando é revelado que, após anos de batalhas jurídicas, Lanças lutou com sucesso para acabar com o tutela. Com a liberdade recém-adquirida, ela decidiu compartilhar sua jornada com suas próprias palavras.

“Depois de sair da minha tutela, finalmente fiquei livre para contar a minha história sem consequências por parte das pessoas responsáveis ​​pela minha vida.”

‘A mulher em mim’ chegará às prateleiras em Terça-feira, 24 de outubro.