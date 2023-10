REVELAÇÃO sobre iPhone pode fazer com que usuários ABANDONEM celular

Os produtos da Apple estabelecem padrões no mercado. Seu preço elevado não se justifica apenas pela potência, mas também pela reputação da marca. Steve Jobs, na concepção do iPhone, por exemplo, previu que ele se tornaria uma moeda social, e isso se concretizou.

Contudo, para aqueles que não desejam investir tanto, há alternativas de mercado com preços bastante acessíveis. Embora não ostentem a marca “iPhone”, possuem hardware igualmente competente.

Quais são os celulares que conseguem “bater de frente” com o iPhone?

Xiaomi Mi 12S Ultra

Os aparelhos da Xiaomi têm atraído a atenção dos brasileiros por um longo período. Esta marca que solidificou sua presença no Brasil — apresenta um modelo que é capaz de gravar vídeos em resolução 8K — o dobro da limitação do iPhone 15.

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Este é um modelo direcionado para os entusiastas de jogos. Enquanto o iPhone 15 atende ao público que aprecia jogos, a alternativa da Asus se destaca como uma excelente escolha, dado que possui um chipset da Snapdragon 8 Gen 2 — incluindo um dos processadores mais rápidos disponíveis no mercado.

Motorola Edge 40

Uma das desvantagens do iPhone reside em sua capacidade de bateria. Devido ao alto desempenho, nem sempre a bateria é capaz de suportar longos períodos de uso. O dispositivo da Motorola oferece um desempenho excelente e proporciona uma autonomia de até 24 horas de bateria.



Samsung Galaxy S23 Ultra

O aparelho também se destaca por sua ênfase no alto rendimento, no entanto, diferentemente dos outros modelos, seu grande destaque reside, de fato, na qualidade de sua câmera de alta resolução. Ele abriga um chipset Snapdragon 8 Gen 2 e um sensor com impressionantes 200 megapixels, sendo este o sensor de maior capacidade já produzido pela Samsung até o presente momento.

Qual o melhor modelo que pode competir com o iPhone?

Todos os modelos mencionados apresentam uma característica distintiva em relação ao iPhone, seja na bateria, desempenho, e assim por diante. Portanto, a escolha do melhor modelo depende do perfil do usuário e do aspecto que deseja destacar. Por exemplo, se o foco for uma câmera de alta qualidade, o dispositivo da Samsung ou Xiaomi pode ser a escolha certa.

Se o usuário estiver buscando um desempenho excepcional em jogos, o dispositivo da Asus pode ser a opção ideal. Recomenda-se adquirir esses dispositivos por meio dos canais oficiais ou de parceiros autorizados.

A Amazon oferece ótimas promoções em dispositivos das marcas mencionadas em seu site, com a garantia do Amazon Prime e descontos competitivos. Lembre-se de que faltam menos de 2 meses para a Black Friday, o que pode ser uma excelente oportunidade para os interessados em adquirir esses dispositivos.

Usuários do iPhone 15 continuam relatando problemas

Os problemas que os usuários do iPhone 15 veem relatando não são generalizados, mas estão causando frustrações. Alguns proprietários desse modelo estão enfrentando um ciclo interminável de inconvenientes durante determinadas operações.

Por exemplo, esses modelos estão sujeitos a um problema que pode tornar o dispositivo inutilizável se os usuários escolherem transferir seus dados diretamente de um iPhone mais antigo. Esse incômodo parece ocorrer durante a transferência de dados de dispositivos antigos para os novos, resultando em um travamento insuportável.

A Apple, em resposta, criou uma página de suporte. A solução sugerida envolve uma série de etapas, começando com a reinicialização do novo iPhone e a conexão a um computador. A partir daí, são necessários vários procedimentos.

Um deles inclui a pressão e liberação rápida dos botões de volume, mantendo pressionado o botão lateral até que o logotipo da Apple apareça. Assim, é feita a restauração do dispositivo através do Finder ou iTunes e a conclusão do processo de configuração, incluindo a instalação do iOS 17.0.2. Com sorte, os usuários podem, finalmente, transferir seus aplicativos e dados e desfrutar de seus novos telefones.

A Apple ainda não esclareceu a extensão desse problema, mas está tomando medidas proativas para fornecer soluções. Assim, demonstra seu compromisso contínuo com a confiança do consumidor. No entanto, essas questões suscitam dúvidas sobre a qualidade do dos produtos recentemente lançados pela marca e se a empresa estará vigilante para evitar problemas semelhantes em futuros lançamentos.