Revisão de roubo de Tyson Fury vs. Francis Ngannou

Poucas coisas enfurecem mais os fãs de MMA do que uma luta marcada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado de maneira descuidada e muitas vezes impregnado de preconceito. Com Robbery Review, analisamos lutas controversas e determinamos se os juízes foram criticados com razão por sua decisão – ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações instintivas.

Francis Ngannou pode ser o melhor boxeador peso pesado do mundo.

Eu assisti. Acabei de digitar. E ainda não acredito.

No sábado passado, Ngannou teve um desempenho inspirador (na verdade, escolha o superlativo de sua preferência, vou com “inspirador”) contra o peso pesado número 1 do mundo, Tyson Fury, e quase conseguiu o que teria sido indiscutivelmente a maior reviravolta da história dos esportes de combate.

Fury teve a mão levantada no final, mas foi o ex-campeão do UFC quem foi o autor do momento mais memorável da luta, golpe que será repetido diversas vezes até o fim dos tempos, quando acertou Fury com um gancho de esquerda que mandou Fury batendo na tela. Naquele momento, literalmente tudo parecia possível.

Não é de surpreender que depois disso houve uma discussão educada sobre a pontuação – OK, algumas pessoas ficaram completamente irritadas – e embora Eu pessoalmente não viu o julgamento tão controverso, o fato é que a decisão dividida em favor de Fury não agradou a parte vocal da comunidade lutadora.

Este resultado único na vida mais do que merece nossa primeira revisão de roubo de boxe.

Qual foi o resultado oficial?

Tyson Fury derrotou. Francis Ngannou por decisão dividida.

O que os juízes disseram?

Juan Carlos Pelayo marcou 96-93 Fúria.

Ed Garner marcou 95-94 Ngannou.

Alan Krebs marcou 95-94 Fúria.

As rodadas 1, 2, 4, 7 e 10 foram todas disputadas, com Fury levando vantagem nas quatro primeiras rodadas e Ngannou na 10ª. Ngannou marcou o único 10-8 da luta com seu dramático nocaute sobre Fury no terceiro round.

Quanto às rodadas restantes com as quais todos os três juízes concordaram, Fury conquistou 5, 6 e 9, enquanto Ngannou venceu a 8ª rodada.

Como foi a luta?

Em vez de ir cronologicamente, round por round e soco por soco (se você quiser um resumo mais direto da luta como aconteceu, confira meu blog ao vivo aqui), vamos nos concentrar nos cinco rounds disputados, o terceiro definidor, e depois o resto.

Fury abriu a luta de forma incomum, apenas atacando e jogando uma mão direita na cabeça de Ngannou. É difícil dizer se ele realmente pensou que poderia pegar o inexperiente Ngannou desprevenido ou se estava trollando. Ele logo voltou a trabalhar seu jab e então pegou Ngannou que avançava com um contra-ataque sólido de direita. Não muito depois, Ngannou acertou com a mão esquerda e depois com a direita por cima. Eles trocaram socos até que Ngannou acertou um golpe forte no corpo, que provocou reação de Fury e da torcida. Isso acordou o campeão, e ele acertou Ngannou com uma combinação certa de 1-2 overhand. No mínimo, Ngannou exibia o queixo de um campeão. Ngannou lançou selvagem, Fury circulou e então acertou Ngannou com a mão esquerda. Vamos para a 2ª rodada.

Ngannou teve problemas para navegar no alcance de Fury, mas depois de levar alguns no queixo, ele pegou Fury se esquivando com uma esquerda na hora certa. Fury tentou sair do canto, mas Ngannou quebrou com um trio de socos, um dos quais abriu um pequeno corte acima do olho esquerdo de Fury. Ngannou passou por algumas patas direitas de Fury, fazendo com que o campeão de boxe fosse de cabeça para baixo. Ngannou novamente chamou sua atenção com um contra-ataque de direita incrivelmente rápido, resultando em outro clinche. Fury terminou o round enfrentando Ngannou para preparar os clinches, dos quais Ngannou conseguiu escapar agressivamente.

Rodada 3… tenho certeza que me lembro de algo legal acontecendo aqui. Melhor assistir novamente só para ter certeza.

Faltando cerca de 45 segundos para o fim de um quadro que Ngannou provavelmente estava vencendo, ele encerrou a reta com a fatídica mão esquerda que derrubou Fury. Caos. Pandemônio. Confusão.

ABAIXO VAI A FÚRIA.

Fury se recuperou bem e não teve problemas em responder à contagem, mas com autoridade, Ngannou fez o round mais claro da luta até o momento.

Cada segundo do quarto round foi repleto de tensão e Ngannou aproveitou o momento com a mão direita no dinheiro. Fury empregou uma série de fintas para despistar Ngannou, o que fez com que Ngannou fosse atingido por um olhar para a esquerda. Fury também começou a arremessar para o corpo e imediatamente a conquistar, neutralizando novamente o ataque de Ngannou. Ngannou errou por pouco com a mão direita, o que ainda arrancou alguns “oohs” da torcida. Ngannou errou outro grande soco, mas os lutadores se enredaram e Fury tropeçou. O árbitro os separou e então Fury acertou a mão direita. Fury acertou Ngannou com a mão esquerda que fez o lutador do PFL errar. Mais uma grande direita do Fury marcou. Sério, é bom que Ngannou tenha queixo.

Avançamos para a Rodada 7, outra rodada disputada. Ngannou lançou força e a defesa de Fury foi afiada o suficiente para evitar que ele ficasse desmiolado. Um minuto depois, Ngannou pegou Fury com uma bela reta de direita. Pouco depois, um direito no corpo marcou para Ngannou. Fury tentou conquistar, mas Ngannou abriu caminho com um soco. Fury avançou com eficácia, mas outro emaranhado o fez basicamente atirar para uma perna dupla. Eu nunca esperei que Fury fosse misturar as artes marciais!

Vamos pular para o último round da luta, também o último dos nossos rounds disputados. Ambos os homens estavam se movendo bem, mas definitivamente mais relutantes em se soltar do que antes. Ngannou acertou uma mão esquerda em um Fury circulante que fez “O Rei Cigano” sorrir maliciosamente. Grande parte do round foi passada com os lutadores atacando uns aos outros, com ganchos ocasionais sendo lançados. Eles fecharam e Fury levou a melhor com um bom uppercut. Ngannou deu um Superman Punch faltando cerca de 30 segundos para o final, grito para Georges St-Pierre. Não pousou, mas foi muito legal. Nossa troca final significativa da luta foi um soco de Ngannou recebido por um contra-ataque deixado por Fury.

Quanto às rodadas 5, 6, 8 e 9, aqui está um rápido resumo:

Round 5 e Round 6 (ambos foram para Fury) – Fury encontrou seu ritmo nesses dois rounds, marcando com muitos socos à distância e fazendo Ngannou errar. Infelizmente, o melhor golpe de Fury durante este trecho pode ter sido a cotovelada ilegal com que ele bateu em Ngannou. Eep.

Round 8 (Ngannou) – Um dos rounds mais divertidos da luta, é o mais próximo que chegamos de ver Fury e Ngannou brigando. O melhor momento de Ngannou foi uma rápida pausa que o viu acertar pelo menos dois socos fortes, enquanto Fury deu um soco no clinche que teria abalado muitos outros lutadores. Muitas trocas divertidas e próximas na rodada.

Rodada 9 (Fúria) – Parecia que esses dois estavam economizando gás para a reta final porque houve muita luta manual com pouco impacto no pouso. Fury trabalhava melhor à distância e isso era verdade aqui em sua maior parte.

O que os números disseram?

Ngannou entrou nesta luta com a reputação de ser um perfurador de dinamite e, embora não tenha conseguido conter Fury, ele venceu a batalha de golpes de poder, de acordo com CompuBox estatísticas, 37-32. Foi Fury quem acertou mais golpes na cabeça, 29-24, pelo que vale a pena.

Rodada a rodada, Ngannou teve vantagem em socos poderosos nos rounds 3 (duh), 4, 6, 7 e 8, Fury teve rounds 5 e 9, e os outros empataram.

O total de socos estava a favor de Fury, 71-59.

O que a mídia disse?

Seis das nove pontuações da mídia nas decisões do MMA foram a favor de Fury, incluindo cinco com a pontuação incendiária de 96-93. MMA Fighting, ESPN, CBS Sports e Bad Left Hook estavam entre os meios de comunicação para Fury, enquanto Sherdog.com é responsável pelo trio de pontuações de 95-94 Ngannou.

Alguns membros auspiciosos da mídia do MMA se recusaram a marcar uma pontuação oficial, mas elogiaram Ngannou como o vencedor em termos inequívocos:

O que o povo disse?

(Dados derivados de Decisões de MMA e Veredicto MMA)

“A justiça não foi feita!” dizem os eleitores sobre as Decisões do MMA.

Ngannou 95-94 é o líder saudável da votação dos fãs com 40,7 por cento, com 95-94 Fury em segundo lugar com 20,6 por cento e 96-93 Fury em terceiro com 14,9 por cento.

Olhando para o placar do Verdict MMA, Ngannou novamente sai na frente, embora por apenas 45 pontos.

Francamente, a diferença deveria ser maior, visto que a contagem da Rodada 3 indica que nem todos no aplicativo pontuaram naquela rodada de 10 a 8. Os perigos da pontuação de fãs sem instrução, infelizmente.

Como eu marquei isso?

Concordo com o juiz Pelayo. Também concordo com o juiz Krebs. E eu concordo com o juiz Garner.

Que desculpa, hein?

Divulgação completa, eu tinha 96-93 marcando ao vivo, e dormi o sono desde então, apesar de muitos jabronis gritando comigo no show pós-luta que eu estava louco por causa daquela tomada.

As rodadas 1, 2 e 4 foram disputadas, mas marquei todas para Fury na minha visualização inicial. O tema principal aqui é que, tão impressionantes quanto os socos poderosos de Ngannou, quando eles pousaram, alguns deles falharam e fizeram com que Ngannou fosse contra-atacado. O trabalho de jab de Fury foi excelente, e ele realmente acertou algumas bombas que teriam derrubado um caça inferior.

Por outro lado, na verdade fiquei do lado do único placar de 10-9 de Ngannou na 7ª rodada, um quadro que viu Ngannou acertar uma bela mão direita no meio e um grande chute no corpo. Esses foram os melhores socos daquela rodada aos meus olhos e estou um pouco surpreso que dois juízes deram aquele para Fury.

Rodada 10 eu dei para Fury pelo nariz. Além de uma esquerda de Ngannou que fez Fury sorrir e um belo gancho do campeão WBC, não havia muito para separar esses dois com o passar do tempo.

Meu placar:

R1: 10-9 Fúria R2: 10-9 Fúria R3: 10-8 Ngannou R4: 10-9 Fúria R5: 10-9 Fúria R6: 10-9 Fúria R7: 10-9 Ngannou R8: 10-9 Ngannou R9: 10-9 Fúria R10: 10-9 Fúria Geral: 96-93 Fúria

A única rodada que me senti mais tentado a mudar foi a Rodada 2. Mas mesmo se eu fizesse isso, isso daria apenas 95-94 Fury no meu cartão. Se você quiser virar a Rodada 10 para Ngannou para obter seu cartão 95-94 Ngannou, não estou bravo com isso. Isso foi tão perto, pessoal.

Foi um assalto?

Deixe-me deixar minha posição sobre isso o mais clara possível. Ngannou foi fenomenal nessa luta. Fenomenal. Esta pode ser minha nova luta favorita do ano, foi fascinante de assistir (crédito para Fury também, é claro). Dei a Ngannou pouca ou nenhuma chance de vencer e estou com tanta raiva quanto qualquer um.

Com isso resolvido, esta foi tudo menos uma vitória clara para Ngannou, pelo menos se nos limitarmos estritamente à pontuação real do boxe. Veja a Rodada 4, por exemplo. Eu marquei para Fury na primeira e na segunda visualização sem hesitação, mas posso entender como as ondulações da Rodada 3 podem afetar a opinião de alguém. O mesmo pode ser dito dos dois últimos rounds, que provavelmente fizeram os torcedores de Ngannou sentirem que ele estava a caminho da vitória pela forma como lutou bem nos rounds 7 e 8, apesar do fato de que ainda havia muito trabalho a ser feito. nas rodadas 9 e 10.

Ngannou passou na verificação de vibrações tão bem que os juízes do sofá poderiam facilmente ignorar que Fury ainda estava boxeando bem o suficiente para vencer, não importa o que Eddie Hearn dissesse. Eu, sendo um robô frio, insensível e que odeia diversão, não tive esse problema.

Eu entendo totalmente que as pessoas estejam desapontadas por Ngannou não ter obtido a validação de uma vitória oficial, mas minha esperança é que não importa como você marcou a luta, isso não ofusque o quanto você gostou do que estava acontecendo. Nunca deixe que alguma controvérsia chata sobre pontuação atrapalhe seu amor pelo jogo.

Portanto, mantenha o placar de 95-94 Ngannou bem alto com orgulho, mas, por favor, abra espaço para o resto de nós. Mesmo sendo alguém que carrega orgulhosamente um cartão da Fúria 96-93, garanto que estou com você quando se trata de dar a Ngannou todas as suas flores.

O veredicto final

Não é um roubo, se você quiser ser um nerd (o que eu quero).

Ngannou venceu pelas regras do PRIDE/regras de Diaz/regras da prisão, como você quiser chamar, e mal posso esperar para vê-lo boxear novamente.