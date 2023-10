Revisão de roubo retrô: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski no UFC 284

Poucas coisas enfurecem mais os fãs de MMA do que uma luta marcada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado de maneira descuidada e muitas vezes impregnado de preconceito. Com Robbery Review, analisaremos lutas polêmicas e determinaremos se os juízes foram criticados com razão por sua decisão ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações instintivas.

Divulgação completa: depois que Islam Makhachev venceu Alexander Volkanovski por decisão unânime em fevereiro passado no UFC 284, fiz de tudo para ignorar os pedidos para que eu fizesse uma revisão do resultado do roubo.

Um dos motivos é que eu não queria contribuir nem um pouco para nenhuma polêmica de pontuação, porque foi uma luta que gostei muito e o fato de ter visto a temida “palavra com R” sendo divulgada foi desanimador.

Quando uma luta é tão boa e tão competitiva, a última coisa que devemos pensar é quem ganhou, acredito firmemente nisso. O discurso de julgamento ofuscou muitas lutas excelentes, incluindo Sean O’Malley x Petr Yan, Conor McGregor x Nate Diaz 2 e, claro, Volkanovski x Max Holloway 2. Uma das razões pelas quais comecei a fazer essas análises foi para dissuadir pessoas que assistissem a disputas acirradas através das lentes distorcidas de reclamações de pontuação extraviada e imediatamente após a luta principal do UFC 284 com uma Revisão de Roubo apenas atiçariam as chamas.

Mas você só pode ignorar a vontade das pessoas por um certo tempo e o fato é que 10 meses depois daquele primeiro encontro ainda há uma parte da comunidade do MMA que acha que Volkanovski foi sujo nas cartas. Talvez seja porque ele era o lutador menor subindo na categoria de peso, talvez seja porque o altamente elogiado Makhachev parecia vulnerável às vezes, ou talvez alguns apenas pensem que Volkanovski chutou a bunda de Makhachev.

Independentemente disso, já passou tempo suficiente para levarmos este ao laboratório e observá-lo com olhos objetivos.

Qual foi o resultado oficial?

Islam Makhachev derrotou. Alexander Volkanovski por decisão unânime.

Como foi a luta?

A multidão em Sydney estava com força total torcendo por Volkanovski e houve um grande estouro quando ele marcou a primeira combinação significativa da luta. Seu movimento era tão complicado que dava para perceber que Makhachev demorou para descobrir Volkanovski. Uma mão esquerda no botão apoiou Makachev e foi tudo Volkanovski nos primeiros dois minutos. Além de golpes ocasionais, Makhachev não acertou muito até marcar com alguns socos próximos. Na verdade, Volkanovski caiu de joelhos durante essa troca, mas como descobriríamos mais tarde, não foi um knockdown. Ainda assim, quem esperava que Volkanovski tivesse clara vantagem na trocação teve que ser surpreendido naquele momento.

Makhachev seguiu com uma joelhada no corpo de Volkanovki e depois o jogou contra a cerca. Apesar de uma forte defesa de quedas de Volkanovski, Makhachev finalmente se ajustou para uma bela viagem e pegou as costas. Volkanovski resistiu a uma tentativa prolongada de estrangulamento para fechar o round.

Ficar e se mover foi fundamental para Volkanovski no segundo round. Ele evitou um soco de Makhachev e então desferiu um golpe corporal antes de voltar para fora. A diferença de altura realmente começou a influenciar aqui, quando os socos de Makhachev passaram zunindo sobre a cabeça de Volkanovski. Felizmente para Makhachev, ele marcou com uma queda de reação, neutralizando habilmente um ataque e derrubando Volkanovski contra a cerca num piscar de olhos. Com a mesma rapidez, Volkanovski se recuperou sem ter sofrido muitos danos e em seguida bloqueou uma tentativa de queda e quase acertou Makhachev com uma joelhada no domo enquanto se separavam. Um clinch viu Volkanovski dar um soco overhand, enquanto Makhachev acertou outra joelhada no corpo.

Volkanovski lutou com Makhachev até a cerca e acertou um ou dois socos, mas não durou muito e logo eles estavam se medindo novamente no centro do octógono. Uma finta de Volkanoski foi lida lindamente por Makhachev e ele pegou Volkanovski com uma mão direita curta. Volkanovski encontrou seu alcance novamente, acertando Makhachev com um combo preciso de chute com a mão esquerda. Makhachev revidou com a mão direita que fez Volkanovski recuar, levando a outra troca de socos enquanto Makhachev aproveitava a vantagem. No último minuto, Makhachev deu um soco no joelho, o que levou Volkanovski a virá-lo para a cerca.

O clinch de Makhachev continuou a ser um impedimento eficaz no terceiro round, além dos chutes rígidos que mantiveram Volkanovski afastado. A atividade de Volkanovski ainda era um espetáculo para ser visto e, embora ele não estivesse conseguindo passar de forma consistente, Makhachev definitivamente sentiu aqueles chutes e contra-ataques nas pernas. Makhachev fez a transição de uma tentativa de clinch para uma tentativa de queda, apenas para ver seu ataque terrestre ser novamente sufocado pelo resiliente Volkanovski. Houve um grande momento para Volkanovski quando eles se afastaram da cerca e ele marcou com alguns socos violentos. Makhachev o fez pagar por sua agressão com uma cotovelada esquerda no cano que fez Volkanovski balançar a cabeça em aprovação. O campeão dos leves acertou Volkanovski com outra direita enquanto ele circulava para fora de perigo. Um deslize de Makhachev criou alguma emoção no final da rodada para encerrar um quadro tenso.

Na quarta rodada, você pode ver que Makhachev estava confortável marcando à distância. Ele continuou pegando Volkanovski com a mão esquerda, que Volkanovski reconheceu com mais acenos de cabeça. Uma bela mudança de nível de Makhachev colocou Volkanovski em sua bunda. O que se seguiu foi um dos trechos mais memoráveis ​​da luta, já que Makhachev passou três minutos no controle traseiro, incapaz de romper as defesas de Volkanovski, mas também impedindo Volkanovski de fazer qualquer coisa além de dar socos por cima do ombro e depois soltar uma multidão- rugido agradável.

Vou poupar o suspense e apenas dizer agora que há pouco espaço para debate quando se trata da pontuação da Rodada 5. Makhachev abriu com outro soco no rosto aprovado por Volkanovski e uma grande joelhada no corpo, mas nada disso impediu Volkanovski de avançar. Ele sentiu que precisava de uma finalização ou de um grande round final, que ele entregou. Depois de realizar duas quedas de Makhachev, Volkanovski quase reverteu para sua própria queda.

Faltando dois minutos para o fim do trabalho, os lutadores se esforçaram e Volkanovski aumentou a pressão. Uma mão direita de Volkanovski acertou Makhachev atrás da orelha quando ele parecia tentar uma perna só, com Volkanovski terminando em cima dele (a propósito, isso foi considerado um knockdown). Volkanovski disparou socos no corpo de dentro da guarda de Makhachev e terminou o assalto em cima dele. Um ótimo visual para o desafiante.

O que os juízes disseram?

Ben Cartlidge marcou 48-47 Makhachev.

Derek Cleary marcou 49-46 Makhachev.

David Lethaby marcou 48-47 Makhachev.

Cartlidge e Lethaby tinham cartas idênticas, com Makhachev vencendo as rodadas 1, 2 e 4, e Volkanovski vencendo as rodadas 3 e 5. Cleary deu a terceira rodada para Makhachev.

O que os números diziam?

(Estatísticas por estatísticas do UFC)

Este é mais um caso em que a estatística do total de golpes significativos não é particularmente útil, uma vez que o diferencial se deve principalmente à forte finalização de Volkanovski. Ele derrotou Makhachev por 20-8 na rodada final, rumo a uma vantagem geral de 70-57. As outras rodadas foram extremamente acirradas:

Rodada 1: Volcanovski 11-10 2 ª rodada: Mesmo 19-19 Rodada 3: Makhachev 16-14 Rodada 4: Volcanovsky 6-4

E nunca se esqueça, nem todos os golpes significativos são criados iguais, então quando você vê Volkanovski vencendo por 6-4 no Round 4, por exemplo, isso não significa que esses seis golpes foram mais impactantes do que os quatro de Makhachev.

Se quisermos ter uma impressão um pouco melhor do impacto do ataque, ambos os lutadores acertaram seu quinhão de tiros na cabeça, com Volkanovski mantendo a menor vantagem nessa categoria com 37-36. Como mencionado acima, Volkanovski foi creditado com o único knockdown da luta no Round 5.

As quedas e o tempo de controle foram fortemente a favor de Makhachev, sem surpresa, com quatro quedas no total (uma em cada um dos quatro primeiros rounds) e 7:37 de controle no solo. Makhachev, no entanto, não foi creditado com um único golpe no solo digno de nota, o que não reflete o quão eficaz foi sua luta, mas é engraçado de se ver.

O que a mídia disse?

A mídia marcou principalmente para Makhachev, com 23 dos 29 artilheiros apontando para o atual campeão nas decisões de MMA. Dois deles fizeram 49-46 para Makhachev, incluindo Jed Meshew, do MMA Fighting.

49-46 Makhachev. Luta incrível. Aquela dose de granizo mary de Volk no final tornou tudo muito divertido @MMADecisões -Jed Meshew II (@JedKMeshew) 12 de fevereiro de 2023

O que o povo disse?

(Dados derivados de Decisões de MMA e Veredicto MMA)

Se dependesse dos fãs, Volkanovski teria deixado o UFC 284 como o “campeão campeão”.

Olhando apenas pelo resultado principal, 38,8 por cento dos eleitores nas Decisões do MMA tiveram 48-47 Volkanovski, à frente dos 37,3 por cento de 48-47 Makhachev. Claro, se você somar os 12 por cento que marcaram a luta por 49-46 Makhachev, então há menos espaço para controvérsia.

No veredicto, Volkanovski venceu por uma margem final de 67 pontos, uma diferença não significativa, mas notavelmente afetada por uma vantagem de 75 pontos para Volkanovski na terceira rodada, o que me parece um pouco maluco. A 5ª Rodada definitiva de Volkanovski também teve um grande impacto na pontuação final, mas com base em como o Veredicto funciona, isso significa que um pequeno segmento de eleitores deu a Volkanovski um 10-8 naquela rodada, o que… não.

Como eu marquei isso?

Lembro-me de não ter tido nenhum problema em marcar a luta para Makhachev, e é por isso que fui tão inflexível em não participar do discurso de pontuação. Numa segunda visualização, fico ainda mais confortável com essa decisão.

Talvez o equívoco mais comum que vejo sobre essa luta seja que Volkanovski estava vencendo a trocação e que Makhachev recuou na luta agarrada. Isso não poderia estar mais longe da realidade. Embora a produção em pé de Volkanovski durante 25 minutos tenha sido inquestionavelmente impressionante, ele conseguiu rachado várias vezes na luta. Existem muitos lutadores com queixos mais fracos que teriam sido derrubados pelos golpes poderosos de Makhachev.

Isso nem é subjetivo, as reações de Volkanovski a alguns dos socos de Makhachev dos rounds 2 a 4 foram tão óbvias que os juízes não tiveram escolha a não ser favorecer esses golpes.

Se você quiser dar pontos a Volkanovski por sobreviver a longos períodos em que Makhachev o protegeu, faça isso. Eu não vou. E também não estou dando muito crédito a ele por aqueles socos por cima do ombro. Desculpe, eles não são eficazes, mesmo que provavelmente sejam ruins de tomar. Enquanto Makhachev estava nas costas de Volkanovski, ele estava em uma posição muito melhor para finalizar a luta do que Volkanovski e se você não acha que é esse o caso, não sei o que dizer.

49-46 Makhachev.

Foi um assalto?

Estou me lembrando da outra razão pela qual não me senti inclinado a fazer uma revisão de roubo dessa luta: não só foi tão acirrado que seria um insulto para ambos os lutadores priorizar a indignação em vez da apreciação por suas performances, mas também é fácil defender a vitória de Makhachev.

Assista este novamente (e de novo e de novo, é tão bom!). Desligue o som para que não haja comentários e nenhuma reação da multidão. Ignore a narrativa “o azarão está prosperando” que influencia tantos de nossos scorecards quando julgamos as lutas em casa. Aproveite o luxo de ter replays em câmera lenta no final de cada rodada (acho que Cartlidge, Cleary e Lethaby fizeram um excelente trabalho com o que tinham disponível ao vivo).

Talvez, talvez, você pode defender as rodadas 2, 3 e 5 para Volkanovski, mas não é um argumento convincente e eu estaria mais inclinado a ter feito uma Revisão de Roubo imediata se o veredicto tivesse sido assim. Volkanovski foi brilhante contra Makhachev e o facto de Makhachev ter vencido de forma convincente aos meus olhos só torna a vitória ainda mais impressionante.

Por último, podemos elogiar Volkanovski por encerrar a luta com uma agitação memorável, mas isso não significa que tenhamos que premiá-lo retroativamente em qualquer um dos rounds anteriores e garantir-lhe a vitória. As regras de Diaz não são reais!

O veredicto final

Não é um roubo.