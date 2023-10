Rey Mysterio aceita desafio de Logan Paul e o encontrará cara a cara no SmackDown

Mlutador exano da WWE Rey Mystério não demorou muito para aceitar o desafio lançado pelo streamer Logan Paul, após derrotar o lutador de artes marciais mistas Dillon Danis em uma luta de boxe no sábado.

Após o final do evento em Manchester, Paul declarou publicamente que sua paixão era sua carreira na WWE, e decidiu desafiar Mysterio pelo seu campeonato nos Estados Unidos.

“Rey Mystériojá venci você uma vez e estou buscando o título dos Estados Unidos”, declarou Paul ao DAZN na AO Arena.

Rey Mysterio decide encontrar Logan Paul cara a cara

Quase imediatamente, o lutador aceitou a proposta feita por Paulosugerindo que os dois deveriam se encontrar cara a cara no próximo episódio do Friday Night Smackdown.

“Estou tentando calá-lo de alguma forma. Ele disse que está de olho em algo e em alguém, sou eu e o título dos EUA. Só faço isso há 34 anos. Não acho que ele teria nascido quando isso aconteceu”, respondeu Mysterio em entrevista ao ‘The MMA Hour’ de Ariel Helwani.

“Vou ver o que ele tem a dizer nesta sexta. Esta sexta estaremos no SmackDown. Ele me lançou o desafio e eu respondi, mas quero resolver as coisas cara a cara e quero saber o que ele vai dizer sobre isso. Onde quer que ele queira lutar, quero que ele me diga cara a cara.

Por fim Mysterio destacou o nível que Paul alcançou no círculo quadrado ultimamente forçando o reconhecido Chefe Tribal Reinados Romanosem águas muito difíceis durante a luta pelo WWE Universal Championship.

Porém, o mexicano não acredita que isso seja suficiente para vencê-lo pelo título dos EUA.

“Vi o crescimento dele dentro do ringue e ele se recupera muito rápido. Ele está bem. Não vou mentir. Mas não acho que ele seja melhor do que Rey Mystério.”