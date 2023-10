Richard Moll Causa da morte: Como o ator que interpretou Bull the Bailiff, de Night Court, morreu aos 80 anos?

Ricardo Mollum ator que encontrou fama duradoura como um excêntrico, mas gentil oficial de justiça gigante no original “Corte Noturna” sitcom, morreu. Ele tinha 80 anos.

Moll morreu quinta-feira em sua casa em Lago Grande UrsoCalifórnia, de acordo com Jeff Sandersonpublicitário da Chasen & Company.

Moll jogou “Touro” Shannon no programa “Night Court” da NBC de 1984 a 1992, ao lado das estrelas Harry Anderson e John Larroquette. Seu personagem formou uma estreita amizade com a outra oficial de justiça do tribunal, Roz Russell, interpretada por Marsha Warfield. Bull era conhecido por sua frase de efeito, “Ohh-kay”, e por uma visão de mundo obscura, mas doce.

Depois que “Night Court” terminou, Moll contribuiu com sua voz rouca, marca registrada, para vários videogames e projetos de quadrinhos como “Batman: The Animated Series” como Harvey Dent e apareceu em filmes de terror como “Ghost Shark” (2013) e “Slay Belles” (2018).

Ele dublou Scorpion em “Homem-Aranha: A Série Animada” dos anos 1990 e teve pequenos papéis em “Os Flintstones”, de 1994, na comédia de Arnold Schwarzenegger “Jingle All the Way” e “Scary Movie 2”.

O imponente ator – ele tinha 1,80 metro de altura – não participou da reinicialização de “Corte Noturna”, estrelado por Larroquette. O final original de “Night Court” terminou com seu personagem sendo abduzido por alienígenas que precisavam de alguém alto para alcançar as coisas nas prateleiras mais altas.

Moll deixa seus filhos, Chloe e Mason Moll; ex-esposa, Susan Moll; e os enteados Cassandra Card e Morgan Ostling.