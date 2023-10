Rihanna dança no A$AP Rocky em seu aniversário depois de Drake Diss

De qualquer forma… eles estavam se divertindo muito, dançando um com o outro e dançando com seus amigos próximos por perto. Rihanna, especificamente, fez questão de fazer os movimentos.

Devemos dizer que, após o parto de seu segundo filho em agosto – ela está com uma aparência muito boa… e tão ágil como sempre. E ousamos dizer… ela ainda está com muito calor, apesar do que Drizzy possa estar alegando agora.

Claro, estamos nos referindo ao tiros que ele trouxe em sua nova música ‘Fear Of Heights’ – onde ele lamentou o fato de as pessoas sentirem que ele não havia superado RiRi … ao mesmo tempo em que afirmava que tinha estado com mulheres muito mais gostosas do que ela – e também, ele sugeriu A $ AP estava “preso” a Rihanna.