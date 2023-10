Rio Energy CONTRATA no Sudeste e na Bahia; Se candidate!

A Rio Energy, empresa comprometida com o futuro sustentável por meio do desenvolvimento, construção, operação e comercialização de projetos de geração de energia renovável, está recrutando profissionais no Rio de Janeiro e na Bahia.

Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, veja a lista abaixo com os postos abertos:

Analista de Departamento Pessoal Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Pré e Pós Operação – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Todos os departamentos – Rio de Janeiro – Banco de talentos;

Engenheiro de Ativos de Transmissão – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Engenheiro de Automação – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) de Gestão de Contratos – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estagiário (a) de SSO – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Gerente de Suprimentos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Supervisor (a) de Turbina – Caetité – BA – Efetivo;

Supervisor de Operação e Manutenção – O&M – Caetité – BA – Efetivo;

Técnico (a) de O&M Sênior – Serra da Babilônia – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Técnico (a) de Turbina SR – Caetité – BA – Efetivo.

Mais sobre a Rio Energy

Contando mais sobre a Rio Energy, é importante destacar que, fundado em 2012, o grupo já conta com 1GW em projetos de geração de energia operando ou em implantação, além de um portfólio de desenvolvimento de mais de 1.5GW de fontes renováveis.

Tem soluções customizadas para clientes no mercado livre de energia, que agregam eficiência na gestão financeira no consumo de energia e um reconhecimento em ESG alinhado a práticas internacionais. Seu propósito é energia para um futuro mais limpo.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Rio Energy já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



