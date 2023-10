Riqui Puig continua dominando na MLS: jogador do ano e chuteira de ouro do LA Galaxy

Óm dos movimentos mais surpreendentes de dois verões atrás foi a saída de Riqui Puig de Barcelona para Galáxia de Los Angeles.

O meio-campista partiu com apenas 21 anos para uma liga onde os jogadores vindos da Europa estavam mais perto da aposentadoria do que no auge da carreira.

O jogador era uma das pérolas de La Masia e já acumulava mais de 50 partidas pelo time titular, mas sua função foi se tornando residual. Por isso, decidiu mudar-se para os Estados Unidos para se sentir importante novamente. E com o LA Galaxy ele encontrou o seu lugar.

Puig completou sua segunda temporada com o MLS clube, a primeira temporada completa desde que chegou. Apesar do fracasso do time na classificação para os playoffs, o espanhol tem feito uma boa temporada com nove gols e oito assistências. Esses números lhe permitiram ser considerado o ‘jogador do ano’ do LA Galaxy e também ganhou o prêmio de artilheiro do time de Los Angeles.

Líder em diversas estatísticas da MLS

Suas atuações nesta temporada o colocam entre os melhores jogadores em muitas estatísticas da MLS, especialmente em termos de jogo e associação.

Ele é o jogador da liga com maior número de passes totais (2.073), mais passes em 90 minutos (67,97), mais passes para o terço final (390) e mais passes para o terço final em 90 minutos (12,79). Além disso, é o quinto em passes mais completos de mais de 32 metros em 90 minutos (5,43) e em percentual de acerto em passes longos (77,65%).

Todas estas estatísticas mostram que o ex-jogador do Barcelona é fundamental nesta faceta do jogo, algo compreensível sabendo como o Barcelona sistema juvenil funciona.

Puig também lidera a tabela de maior número de corridas em profundidade (154) e em 90 minutos (5,05). É o segundo com mais dribles por jogo (2,82) e o quarto com mais faltas vencidas (66).

Portanto, ele não só domina nas estatísticas de passes, mas também é importante na movimentação em campo, permitindo que o meio-campista catalão, com contrato até 2025, se torne um líder da equipe, apesar dos 24 anos de idade.

O jogador alcançou um status elevado no clube de Los Angeles e parece que a decisão que tomou há pouco mais de dois anos foi acertada.

“Estou muito feliz em Los Angeles, sempre disse isso. LA me tratou muito bem quando cheguei e os torcedores me trataram como alguém desta grande família”, disse Puig ao comprometer seu futuro com o time. “Continuo dizendo que o Galaxy é o melhor time da MLS.

“É verdade que este ano foi muito difícil para todos, mas já estamos trabalhando com a diretoria para ter um time muito competitivo no próximo ano e podermos lutar para estar entre os melhores times do campeonato”.

A temporada do LA Galaxy não foi boa. O médio reconheceu isso e já pensa na próxima época: “É verdade que este ano tem sido muito difícil para todos, mas já estamos a trabalhar com a diretoria para ter uma equipa muito competitiva no próximo ano para podermos lutar para estar entre os melhores times da liga.”

O catalão não quer desculpas se a próxima temporada correr mal: “No próximo ano não teremos desculpas. Este ano a questão das lesões, a questão de como disse antes, do presidente e dos adeptos, acho que temos que começar de o início todos juntos mais unidos do que nunca. Ano que vem temos que formar uma boa equipe e lutar para conquistar títulos”.