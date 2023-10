O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes no Brasil, com mais de 20 milhões de beneficiários mensais. Atualmente, o valor base do benefício é de R$ 600, podendo chegar a R$ 1 mil com adicionais. Contudo, uma nova fase de avaliação, o chamado “pente-fino”, está se aproximando, e milhões de brasileiros podem ser afetados por mudanças em seus cadastros.

Risco de corte do Bolsa Família? Saiba como manter seu benefício em dia

O pente-fino do Bolsa Família é um processo de análise que ocorre periodicamente para garantir que os cadastros estejam alinhados com as diretrizes do programa. Em suma, este procedimento é uma maneira do Governo Federal garantir que o benefício seja concedido apenas àqueles que realmente se enquadram nos critérios estabelecidos.

Quando e como acontece?

Essa revisão acontece mensalmente, de forma interna, mas em certos momentos o Governo Federal foca em áreas específicas. No início deste ano, por exemplo, o pente-fino visou famílias unipessoais.

Contudo, neste mês de novembro, a ênfase recairá sobre as famílias cujos cadastros estão desatualizados há mais de dois anos. Durante essa análise, eventuais equívocos podem ser identificados, resultando na suspensão do benefício.

Mantenha seu cadastro atualizado para evitar suspensões

Para garantir que seu cadastro do Bolsa Família não seja suspenso, é essencial estar ciente das regras do programa e cumpri-las rigorosamente. Aqui estão algumas informações para manter seu benefício intacto:

Atualize seu cadastro



De modo geral, manter o cadastro atualizado é fundamental. Isso pode ser feito através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local. A desatualização do cadastro é uma das principais razões para a suspensão do benefício.

Respeite o limite de renda per capita

É crucial que a renda per capita da família esteja dentro dos limites estipulados pelo Governo. Isso porque muitas pessoas acabam perdendo o benefício por ultrapassar o limite de R$ 218.

Seja transparente

Em geral, não omita informações ou forneça dados falsos para obter vantagens indevidas. Uma vez que a omissão de informações é uma das infrações mais sérias que podem levar à suspensão do benefício. A transparência é essencial para manter a elegibilidade.

Mantenha-se informado e cumpra as regras

É vital estar ciente dos requisitos e diretrizes do Bolsa Família para garantir a continuidade do benefício. Já que o pente-fino é realizado regularmente para assegurar que o programa esteja ajudando as famílias que realmente precisam.

Portanto, todo cuidado é pouco, e qualquer descuido pode resultar na suspensão do benefício, possivelmente de forma permanente. Lembre-se de manter seu cadastro atualizado, respeitar os limites de renda e ser sempre transparente nas informações fornecidas. Dessa forma, você pode continuar a contar com o suporte do Bolsa Família e garantir o bem-estar de sua família.

Cuidado com golpes relacionados ao programa Bolsa Família

O aumento da popularidade do Bolsa Família também atrai a atenção de golpistas que tentam se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas. Uma tática comum usada por fraudadores é se passar por funcionários do Bolsa Família, entrando em contato por telefone ou visitando pessoalmente as famílias.

Desse modo, eles solicitam informações pessoais e financeiras sob o pretexto de atualizar cadastros, mas na realidade estão tentando roubar dados sensíveis.

Sites e aplicativos falsos

Golpistas também criam sites e aplicativos falsos que imitam a aparência do site oficial do Bolsa Família. Assim, eles pedem que as pessoas insiram informações pessoais e bancárias, expondo-as a riscos de roubo de identidade e fraude financeira.

Certifique-se de que está acessando o site oficial do Bolsa Família ao verificar seu cadastro ou obter informações. O site oficial tem “gov.br” em seu endereço. Evite sites suspeitos. Portanto, nunca compartilhe informações pessoais, financeiras ou números de cartão de crédito com ninguém, a menos que tenha absoluta certeza de que é uma fonte confiável.