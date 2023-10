RJ anuncia concurso público para Auditor com salário de até R$11 MIL

A Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) divulgou recentemente um novo concurso público para selecionar profissionais para o cargo de Auditor do Estado. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que possuem diploma de nível superior em áreas como Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou Tecnologia da Informação.

Vagas, Requisitos e Remuneração

O concurso oferece 10 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva. Os candidatos devem possuir diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em uma das áreas mencionadas, fornecido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os aprovados serão contratados para cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com uma remuneração composta por vencimento-base de R$ 8.238,27, acrescido de gratificação de R$ 2.883,39, totalizando R$ 11.121,66.

É importante ressaltar que ainda há a possibilidade de receber o Adicional de Qualificação (AQ) conforme a Lei nº 9.631/2022, que varia de 15% a 40% sobre o vencimento-base, dependendo do nível de qualificação do candidato, como pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Inscrições e Taxas

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 8 de novembro de 2023 até 7 de dezembro de 2023. Os interessados devem se inscrever através do site do Cebraspe, a banca responsável pela realização do concurso.

No ato da inscrição, é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 118,33. É importante ressaltar que há a possibilidade de isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e cidadãos que compuseram mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro.

Provas e Conteúdo Programático



O concurso público será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva abordará conhecimentos gerais e específicos da área, enquanto a prova discursiva avaliará a capacidade de escrita e argumentação do candidato.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e trinta minutos e provavelmente será realizada no dia 4 de fevereiro de 2024. Serão avaliados conhecimentos em áreas como Língua Portuguesa, Administração Financeira e Orçamentária, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico.

Confira abaixo os principais conteúdos que serão cobrados na prova objetiva:

Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados;

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais;

Domínio da ortografia oficial;

Domínio dos mecanismos de coesão textual;

Domínio da estrutura morfossintática do período;

Reescrita de frases e parágrafos do texto;

Significação das palavras;

Substituição de palavras ou trechos de texto;

Reorganização da estrutura de orações e períodos do texto;

Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

Administração Financeira e Orçamentária

Orçamento público;

O orçamento público no Brasil;

Programação e execução orçamentária e financeira;

Receita pública;

Despesa pública;

Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Lei nº 4.320/1964 e suas alterações;

Transferências voluntárias.

Direito Administrativo

Estado, governo e administração pública;

Direito administrativo;

Ato administrativo;

Decadência administrativa.

Direito Constitucional

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

Aplicabilidade das normas constitucionais;

Direitos e garantias fundamentais;

Organização político-administrativa do Estado;

Administração Pública;

Poder Executivo.

Matemática Financeira

Cálculo de prestações fixas e variáveis;

Avaliação de projetos pelo valor presente líquido (VPL) e taxa interna de retorno (TIR);

Sistema de amortização;

Juros simples e compostos;

Taxas de juros;

Cálculo de indicadores econômicos e financeiros;

Análise de fluxo de caixa.

Estatística

Estatística descritiva;

Análise exploratória de dados;

Probabilidade;

Amostragem.

Raciocínio Lógico

Compreensão de estruturas lógicas.

Prazo de Validade do Concurso

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final. Há a possibilidade de prorrogação por igual período, uma única vez.

Não perca essa oportunidade de ingressar na CGE – RJ como Auditor do Estado. Acesse o edital completo no site oficial do concurso e obtenha mais informações sobre as etapas do concurso público, conteúdo programático e demais detalhes. Prepare-se adequadamente para as provas e boa sorte!