Rob Gronkowski diz que a Semana 4 pode ser decisiva para a carreira de Kirk Cousins ​​nos Vikings

Tele Temporada de 2023 da NFL não está indo conforme o planejado para o Minnesota Vikings. Eles perderam os três primeiros jogos, com o último derrota excruciante para o desanimador Carregadores de Los Angeles. Sua defesa de passe está permitindo um 76,2 porcentagem de conclusão e 7,5 jardas por tentativa para os zagueiros adversários. Sua defesa total está no 9 últimos em pontos e jardas desistir.

Apesar de tudo isso, o seu jogador que ocupa a posição mais importante está jogando muito bem. Primos Kirk lidera a liga em jardas e touchdowns. Embora as métricas subjacentes não digam que ele tem sido incrível, ele não é a razão pela qual os Vikings estão perdendo jogos. Ele é na verdade mantendo-os competitivos.

Kirk Cousins ​​para o New York Jets?

Com os vikings se colocando em um buraco quase invencível, os rumores comerciais já começaram a surgir. Receptor amplo estrela Justin Jefferson já tem dirigiu-se à conversa sobre comércio. Agora, Cousins ​​é quem está sendo falado. Aparecendo no Show de Up e Adamsex-tight end da NFL Rob Gronkowski afirmou que Minnesota precisa trocar Cousins ​​​​imediatamente se perder para o Carolina Panteras na semana 4.

Rob Gronkowski diz que Jets deveriam trocar por Kirk CousinsUpAndAdamsShow / Twitter

Gronkowski não perdeu tempo mencionando possíveis opções para Cousins. Ele estava claro que o Os jatos de Nova York precisam ser o destino num cenário comercial. Gronkowski menciona que Cousins ​​​​está no último ano de seu contrato, o que permitiria ao New York preencher a lacuna para Aaron Rodgers em 2024 com Cousins ​​nesta temporada.

Os Jets estão atualmente 1-2 e estão em frangalhos na posição de zagueiro desde a lesão de Rodgers. Zach Wilson tem sido o quarterback menos eficaz na liga em sua ausência. A equipe contratou o veterano Trevor Siemian esta semana, mas ele não é um verdadeiro titular.

Nova York tem talento ofensivo e defensivo para competir por um Super Bowl se eles conseguirem um jogo de zagueiro competente. Os primos certamente lhes dariam isso. A questão seria quanto projecto de capital eles teriam que desistir.