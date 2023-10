Rob Kardashian diz que a garota perfeita de Scott Disick seria uma ‘prostituta’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Hulu

Rob Kardashian fez uma pequena mas memorável aparição no reality show de sua família… escolhendo algumas palavras malucas ao falar sobre a garota perfeita para Scott Disick.

Kris Jenner ligou para Rob no episódio de quinta-feira de “The Kardashians”, esperando que seu filho pudesse dar algumas dicas sobre como encontrar uma senhora para Kourtneyex… com ela dizendo que a garota tem que ter senso de humor como Scott.

Ela ligou para Rob e perguntou qual seria sua garota perfeita – sua resposta? Uma ‘puta de merda’.

Kris interpretou isso como um sinal para interromper a ligação, com Rob não parecendo estar com vontade de conversar mais. Um produtor até mencionou que a Disney, dona do Hulu, não ficaria muito interessada na escolha de palavras de Rob.

Como você sabe, Rob apareceu com mais frequência no programa original da família, “Keeping Up With the Kardashians”, abordando suas lutas com sua saúde mental e peso até que finalmente decidiu sair totalmente dos holofotes.

Ele também voltou aos reality shows quando estrelou um programa com seu namorado da época, Blac Chynamas isso foi cancelado após a separação.