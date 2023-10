Rob Pelinka conta piada de Taylor Swift enquanto elogia o “gene Mamba” de Austin Reaves

Los Angeles Lakers Director Geral Rob Pelinka deu sua conferência de imprensa introdutória para 2023-24 NBA temporada ao lado do técnico Presunto Darwin na quinta-feira e o ex-agente, principalmente representando Kobe Bryantentrou sorrateiramente em um Taylor Swift brincar enquanto elogia Austin Reaves‘ “Gene Mamba.”

Pelinka, 53 anos, fez questão de ressaltar que nenhum jogador pode ser comparado à grandeza do falecido Bryant, mas afirmou como certos caras têm o “gene Mamba” deixado pela lendária estrela do Lakers.

Travis Kelce finalmente quebra o silêncio sobre seu relacionamento com Taylor Swift

“Eu penso [Reaves’] as qualidades essenciais alinham-se com os inquilinos do ‘gene Mamba’. Todos nós pudemos ver a carreira de Kobe e o que ele representava e nenhum jogador pode ser comparado a Kobe Bryant, mas acho que os jogadores de hoje podem carregar genes do que ele representou”, disse Pelinka. “E acho que Austin carrega. Ele não é um absurdo. Ele vem na academia, ele está trabalhando. Ele é direto com seus companheiros e quer vencer. Ele não escuta elogios para ficar cabeçudo. Ele não ouve as críticas e se rebaixa.

“Ele se preocupa apenas com o trabalho e acho que vimos isso na forma como ele atacou sua carreira universitária quando conversamos com ele e o observamos. Vimos isso quando tivemos o campo de treinamento e ele não tinha uma vaga no elenco e ele era sobre o negócio dele e ele queria mostrar a todos da equipe que ele pertencia. E vimos isso só com o crescimento que ele coloca no trabalho. Ele não está se deixando levar pelos rumores da mídia sobre quem está namorando. Ou qualquer outra coisa. Ele se preocupa com os negócios e com o jogo e é por isso que o amamos e é por isso que estamos orgulhosos por ele nos ter escolhido neste verão.”

Pelinka rindo depois de dizer que Reaves não se deixa “pegar pelos rumores da mídia sobre quem ele está namorando” é uma referência clara de como o jovem guarda do Lakers estava romanticamente ligado a Swift durante a entressafra.

Taylor Swfit namorando o astro da NFL Travis Kelce

Reaves, 25 anos, anteriormente admitido no Podcast de envio completo que os rumores de que ele estava namorando Swift eram totalmente falsos e infundados.

Swift, 33, tem sido o assunto do mundo dos esportes desde que foi vista torcendo NFL estrela Travis Kelce no Arrowhead Stadium ao marcar um touchdown para o Chefes de Kansas City contra o Ursos de Chicago.

Pelinka fazendo a piada sobre Reaves não se preocupar com rumores de namoro também é uma indicação de que ele está atualizado com as últimas fofocas esportivas.

Reaves, um talento não contratado, está entrando em seu terceiro ano no Lakers e será titular ao lado D’Angelo Russell, Lebron James e Antonio Davis.